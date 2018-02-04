طرح یاس نبوی در ۱۰۰ بقعه متبرکه در استان زنجان برگزار می شود

حجتالاسلام جعفر جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر به ایام فاطمیه اشاره کرد و افزود: اول اسفندماه سالروز شهادت حضرت زهرا (س) است که برای این روز برنامههای مناسبتی خوبی توسط اداره اوقاف استان زنجان تدوینشده است.
وی از اجرای طرح سوگواره یاس نبوی برای دهمین سال در زنجان خبر داد و گفت: هرسال این طرح همزمان با سراسر کشور در بقاع شاخص استان اجرا میشود که در این زمینه برنامههای شاخصی همچون خطبهخوانی حضرت زهرا (س)، دسته عزاداری، مراسم زیارت حضرت زهرا (س) و سخنرانی، نمایشگاه حجاب و عفاف توسط اداره کل اوقاف استان زنجان برگزار خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه طرح یاس نبوی در بیش از ۱۰۰ بقعه متبرکه در استان زنجان برگزار میشود، گفت: این طرح باهدف ترویج الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه (س) برگزار میشود.
جنتی افزود: باید ایام فاطمیه دوم پررنگ برگزار شود و در این میان برنامهها در اداره اوقاف زنجان طوری پیشبینیشده است که جوانان حضور پررنگی داشته باشند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: برنامههای محافل انس با قرآن و مشاورههای رایگان در حوزه خانواده توسط مبلغین و مشاورین ارائه میشود.
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