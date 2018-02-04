۱۵ ماه صدرنشینی گنج زاده در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد گنج زاده سال ۲۰۱۶ موفق شد به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کند. از آن تاریخ تاکنون این سنگین وزن کاراته ایران با ارائه بهترین عملکرد در هر میدانی و برتری مقابل رقبای ریز و درشت جایگاه خود را در صدر رنکنیگ جهانی تثبیت کرده است.

کیفیت فنی این جوان شایسته ایرانی و تداوم ادامه این روند می تواند کاراته ایران را به کسب طلای سنگین وزن در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ امیدوار کند.

گنج زاده در این مورد به خبرنگار مهر گفت: من در هر تورنمنتی به کسب مدال طلا فکر می کنم و با این هدف برای پیروزی در هر مبارزه و برابر هر حریفی به روی تاتامی می روم و خدا را شکر که تا اینجای کار موفق بودم.

این کاراته کای ملی پوش کشورمان افزود: هدف نهایی کاراته ایران موفقیت در بازیهای المپیک است و من هم تلاش می کنم تا با حفظ جایگاه خود در صدر رنکینگ جهانی، در کنار کسب سهمیه به طلای بازیهای ۲۰۲۰ توکیو دست پیدا کنم.

وی به رقابتهای پاریس هم اشاره کرد و گفت: مسابقات فرانسه با حضور بهترین های جهان در سح فنی بالایی حتی نسبت به رقابتهای جهانی برگزار شد. اینکه هر کشور می توانست چند کاراته در هر وزن اعزام کند خود با کیفیت مسابقات کمک کرده بود. البته که آمادگی کاراته کاها همانند رقابتهای جهانی بالا نبود.

گنج زاده ادامه داد: من در این مسابقات همه رقبا یا شکست داده و به فینال راه پیدا کردم و در مبارزه نهایی نیز حریف جوان اما باهوش و جنگنده فرانسوی را از پیش رو برداشته و به مدال طلا دست پیدا کنم.

بهترین کاراته کای سنگین وزن دنیا در مورد سال ۲۰۱۸ هم گفت: مسابقات قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان مهمترین میدانهای پیش روی کاراته ایران است و تمام تمرکز من نیز روی همین رقابتهاست.

وی در پایان گفت: با فرانسوی ها برای برگزاری یک دوره آموزشی صحبت هایی انجام شده ولی باید با فدراسیون و کادر فنی تیم ملی هماهنگ کرده و سپس به آنها جواب بدهم.