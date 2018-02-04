اعتبارات دولتی به تنهایی مشکل اشتغال استان کردستان را حل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در نشست هم‌اندیشی توسعه اقتصادی استان با تاکید بر اینکه حتما با اعتبارات دولتی اشتغال قابل توجهی ایجاد نخواهد شد، خواستار مشارکت گسترده‌ی بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان کردستان در حوزه های مختلف، گفت: ضرورت دارد شرکت‌های سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی ایجاد شود.

وی تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی و امکان سنجی در این خصوص را نیز یادآوری کرد و گفت: در این کمیته‌ها بخش دولتی باید کمترین دخالت را داشته باشد و تنها مدیران بخش مربوطه به عنوان یک عضو برای همفکری و تسهیل امور حضور خواهند داشت.

مرادنیا با اشاره به لزوم مشارکت بهتر بخش خصوصی در مسیر توسعه پایدار استان کردستان، ادامه داد: ما به دنبال ایجاد کمیته‌های جدید در تشکیلات دولتی نیستیم و باید بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خود امور را در دست داشته و مدیریت کنند.

استاندار کردستان ایجاد اعتماد دو طرفه میان بخش خصوصی و دولت را مرتفع کننده مشکلات و بروکراسی‌های اداری دانست و گفت: نمونه‌های موفق تشکیل این نوع کمیته‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری در استان‌هایی نظیر کرمان، یزد، فارس و بعضی استان‌های دیگر وجود دارد که امیدواریم در کردستان نیز تحقق پیدا کند.

وی با بیان اینکه من به عنوان مدیر عالی دولت در کردستان همراه و حامی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران هستم، افزود: هر مدیری که در امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان مانع تراشی کند بدون هیچ تعارفی از چرخه مدیریت استان کنار گذاشته خواهد شد.

مرادنیا فعالان اقتصادی را به پرهیز از طرح مشکلات گذشته و ایجاد افق جدید در چشم انداز فعالیت‌های آتی فراخواند و ادامه داد: همه ما باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توانیم هم از ظرفیت‌های استان و هم از سرمایه‌های داخل و خارج کشور برای توسعه کردستان بهره ببریم.

مقام عالی دولت در کردستان با اشاره به اینکه در آینده از محل ایجاد صنایعی چون پتروشیمی و فولاد مشاغلی ایجاد خواهد شد گفت: میزان اشتغال آفرینی این صنایع خیلی زیاد نیست و با جمعیت بیکار ۹۰ هزار نفری در کردستان حتما باید به فکر جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و تبدیل سرمایه‌های آنان به کار و تولید برای استان باشیم.

مرادنیا در ادامه بخش خصوصی را مسئول تزریق روحیه امید به جامعه توصیف کرد و گفت: ما نیز به عنوان بخش دولتی تلاش می‌کنیم علاوه بر تامین زیرساخت‌ها، خواسته‌ها و مطالبات جدی استان را از تهران پیگیری و به نتیجه برسانیم.

در جریان برگزاری این نشست شماری از مدیران و مسئولان استان کردستان نیز حضور داشتند و جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز به بیان مشکلات و کاستی های موجود پرداخته و خواستار حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی در این استان شدند.