تیم فوتبال پیام قهرمان لیگ فوتبال زیر ۱۵ سال قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال لیگ رده سنی نونهالان زیر ۱۵ سال استان قم به پایان رسید و تیم فوتبال پیام موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را در رقابت با ۲ حریف سرسخت خود، تیم‌های هما و پیام به دست بیاورد.



در هفته پایانی این مسابقات، تیم فوتبال پیام روز شنبه در ورزشگاه تختی قم به دیدار سیاه جامگان رفت و موفق شد این تیم را ۲ بر صفر شکست دهد و در بازی همزمان، ۲ مدعی دیگر قهرمانی یعنی هما و صبا برابر هم قرار گرفتند که این دیدار را صبا یک بر صفر به سود خود پایان داد.



بدین ترتیب تیم فوتبال پیام موفق شد جام قهرمانی اولین دوره رسمی مسابقات فوتبال زیر ۱۵ سال استان قم را بالای سر ببرد و صبا به لطف پیروزی هفته پایانی خود به مقام نایب قهرمانی رسید و هما با از دست دادن پیروزی در هفته پایانی به مقام سوم بسنده کرد.



این مسابقات با حضور ۹ تیم برگزار شد که تیم‌ها به صورت دوره‌ای و تک بازی با هم مسابقه دادند و استقبال قابل توجه باشگاه‌ها از این مسابقات و کیفیت بالای این مسابقات، امید بخش بود به طوری که این مسابقات، به نوعی ورودی بازیکنان این رده سنی به رده نوجوانان محسوب می‌شود.



وحیدحاجیلو، امیرمحمد قلی بیگلو، مدثر حسن، محمد رضا نجفی، ابوالفظل طاهری، امیرحسین خوش سیما، مهدی افتخاری، سید حسین حسینی، مهدی مرادی، سجاد خدابنده لو، هادی مالکی، محمد رضا پور صادق، محمد امین امینی، مهدی جباری، متین جباری، ابوالفضل بهرامی، جواد شیری، محمد امین نوراللهی، ابوالفضل محمدی، محمد امین محمدی، رضا دولتی و صادق خانی بازیکنان پیام در این رقابت‌ها بودند.



کادر فنی تیم پیام قم را در این مسابقات مهدی امانی و سید حسن موسوی و محمد جواد قربانی فرد تشکیل دادند و پیام به عنوان نماینده قم می‌تواند در مسابقات کشوری این رده سنی شرکت کند.