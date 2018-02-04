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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۳

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

از وضعیت ساماندهی کنکور رضایتی نداریم

از وضعیت ساماندهی کنکور رضایتی نداریم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ساماندهی کنکور گفت: ما از پیشرفت کار در این خصوص راضی نیستیم، وزارت علوم باید در این بخش سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین فعالیت های کارگروه ساماندهی کنکور گفت: تا کنون جلساتی در این خصوص با حضور وزرای مربوطه تشکیل شده است، خوشبختانه وزرای علوم، آموزش و پرورش و بهداشت نسبت به این موضوع حساس شده اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ما امیدواریم با سرعت گرفتن وزارت علوم در این بخش، بهتر بتوانیم به این موضوع بپردازیم چون در این بخش اگر وزارتخانه های علوم و بهداشت فعال نباشند، موضوع به آرامی پیش خواهد رفت، تا کنون نیز ما از پیشرفت کار، راضی نبوده ایم.

به گزارش مهر، کارگروهی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی کنکور تشکیل شده  است.

وظیفه این شورا آماده کردن، گزارش جامعی از وضعیت بخشهای مختلف ورودی به آموزش عالی در کشور است تا با ارائه آن به  صحن شورا، کنکور برای سال های آینده ساماندهی شود.

کد مطلب 4218486
زهرا سیفی

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