خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: شاگردان شفر در حالی بیست و دومین بازی این فصل خود را مقابل ذوب آهن انجام می‌دهند که این تیم در طول همه ادوار گذشته لیگ برتر در هفته‌های بیست و دوم تنها یکبار شکست را تجربه کرده است. استقلالی‌ها خاطرات خیلی خوبی از هفته‌های بیست و دوم لیگ برتر دارند و نتایج خوبی در این هفته‌ها گرفته‌اند.

* ۱۱ پیروزی و تنها یک شکست

آبی پوشان در هفته‌های بیست و دوم ادوار گذشته لیگ برتر ۱۶ بازی داشته‌اند که ۱۱ بازی از این ۱۶ بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته و تنها یکبار طعم شکست را چشیده‌اند. ۴ بازی دیگر این تیم هم در این هفته‌ها با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

تنها شکست استقلال در هفته‌های بیست و دوم به فصل ۸۲-۸۱ باز می‌گردد. آبی پوشان در تاریخ ۲۱/۲/۸۲ در ورزشگاه آزادی مقابل سایپا قرار گرفتند که در آن دیدار با شکست سنگین ۳ بر یک مواجه شدند. به این ترتیب باید گفت که از آخرین شکست استقلال در هفته‌های بیست و دوم بیشتر از ۱۴ سال می‌گذرد.

بدیهی است که این بدترین نتیجه تیم استقلال در هفته‌های بیست و دوم نیز محسوب می‌شود.

* شکست ناپذیر خارج از خانه

تنها شکست استقلالی‌ها در هفته‌های بیست و دوم در ورزشگاه آزادی رقم خورده و آبی پوشان هرگز خارج از خانه در این هفته‌ها مغلوب نشده‌اند که این می‌تواند یک رکورد جالب توجه برای این تیم باشد.

* بدون مساوی در خانه

آبی پوشان در ادوار گذشته لیگ برتر ۶ بار در خانه به میدان رفته‌اند که در هیچ یک از این دیدارها متوقف نشده‌اند. آنها ۵ بازی خانگی شان را با پیروزی به اتمام رسانده و یک بار هم شکست خورده‌اند.

* یازدهمین بازی خارج از خانه

استقلالی‌ها در همه ادوار گذشته لیگ برتر ۱۰ بار در هفته‌های بیست و دوم خارج از خانه به میدان رفته‌اند که ۱۱ بار از این بازی‌ها پیروز از میدان خارج شده و ۴ بازی آنها هم به تساوی کشیده است و همانطور که در بالا اشاره کردیم آنها هرگز در این هفته‌ها شکست نخورده‌اند.

* گل‌های زده دو برابر گل‌های خورده

گل‌های زده و خورده استقلال هم در این هفته‌ها شرایط خوبی دارد. آبی پوشان در هفته‌های بیست و دوم ۲۶ بار گل زده‌اند و در قبال آن تنها ۱۳ بار گل خورده اند تا تعداد گل‌های زده این تیم دو برابر گل های خورده آنها باشد.

* ۷۷ درصد امتیازات

آبی پوشان امتیازات خوبی در هفته‌های بیست و دوم کسب کرده‌اند. آنها ۳۷ امتیاز از مجموع ۴۸ امتیاز ممکن را کسب کرده‌اند تا ۷۷ درصد امتیازات ممکن را به حساب خود ریخته باشند. از آنجایی که استقلالی‌ها ۵ بازی از ۶ بازی خارج از خانه شان را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و ۱۵ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن را گرفته اند، ۸۳ درصد از امتیازات خارج از خانه را کسب کرده‌اند. این عملکرد خوب این تیم را در بازی‌های خارج از خانه می رساند.

* بهترین و بدترین نتیجه

به بدترین نتیجه استقلال که شکست ۳ بر یک مقابل سایپا بود اشاره کردیم. بهترین نتیجه این تیم هم پیروزی ۴ بر یک مقابل برق شیراز بود. این بازی در فصل ۸۸-۸۷ و در شیراز انجام شد که استقلالی‌ها با گلزنی فابیو جانواریود، سیاوش اکبرپور و ۲ گل حسین کاظمی با این نتیجه به پیروزی رسیدند.

* تکرار ذوب آهن

تیم استقلال فصل گذشته هم در هفته بیست و دوم در اصفهان میهمان ذوب آهن بود که در آن بازی آبی‌ها با سرمربیگری علیرضا منصوریان و با گلزنی فرشید اسماعیلی و بهنام برزای توانستند با نتیجه ۲ بر صفر میزبان خود را مغلوب کنند. بازی استقلال و ذوب آهن در هفته بیست و دوم و در اصفهان به نوعی تکرار فصل گذشته است.

* بهترین گلزنان

بهترین گلزنان استقلال در هفته‌های بیست و دوم عبارتند از رضا عنایتی، آرش برهانی، حسین کاظمی، حنیف عمران زاده و سیاوش اکبرپور که هر یک از این بازیکنان در این هفته ها ۲ بار گلزنی کرده‌اند. حسین کاظمی و آرش برهانی و حسین کاظمی تنها بازیکنانی هستند که در یک بازی توانسته اند ۲ گل بزنند.

* بازی‌های تکراری

پر تکرار ترین بازی‌های استقلال در هفته‌های بیست و دوم دیدار با سایپا بوده است. آبی پوشان در ادوار گذشته ۳ بار با تیم سایپا در این هفته‌ها دیدار داشته‌اند و جالب اینجاست که هرگز سایپا را در این هفته‌ها شکست نداده‌اند. آبی‌ها یکبار با نتیجه صفر-صفر و یکبار هم با نتیجه یک-یک مقابل این تیم متوقف شده و یکبار هم برابر نارنجی پوشان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شده‌اند.

آبی‌ها دو بار هم در این هفته‌ها با راه آهن بازی داشته‌اند که در هر دو بازی مقابل این تیم با نتایج یک بر صفر و دو بر یک پیروز شده‌اند.

دیدار امروز استقلال مقابل ذوب آهن دومین بازی آبی ها با این تیم در این هفته‌ها به حساب می‌آید.

* گلزنی مدافعان

هفته‌های بیست و دوم ادوار گذشته را باید روزهای خوب مدافعان استقلال در گلزنی دانست. پیروز قربانی، امیرحسین صادقی، علی انصاریان، حنیف عمران زاده و محمد نوازی مدافعانی بودند که در این هفته‌ها برای آبی‌ها گلزنی کرده‌اند. به جز این‌ها چند هافبک دفاعی مثل حسین کاظمی، یدالله اکبری، داود سید عباسی، فرزاد آشوبی و فرشید اسماعیلی هم در این هفته‌ها برای آبی پوشان گلزنی کرده‌اند.

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آبی پوشان از هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز و در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میهمان تیم فوتبال ذوب آهن هستند و در حالی دو تیم در این دیدار به مصاف هم می‌روند که ذوب آهن با ۳۵ امتیاز در رده سوم و استقلال با ۳۲ امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفته‌اند.