دهه فجر فرصتی برای تاکید بر حفظ نظام و انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، علی اصغر حسینی در جلسه توجیهی سرگروه های طلایه ­داران امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سنندج ضمن تبریک سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارکه فجر اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای پاسداشت این واقعه در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی، شهدا، ایثارگران گرانقدر و شاخص کردن امر به معروف خواهد بود.

وی بیان کرد: از طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر که مهمترین افراد که در اجرای فریضتین نقش دارند انتظار می رود در برگزاری هر چه با شکوه این ایام الله تلاش کنند.

وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که بالاترین معروف حفظ نظام اسلامی است، بیان کرد: باید حماسه فجر انقلاب اسلامی برای جوانان و نوجوانان به خوبی تبیین و عظمت و شکوه انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب بازگویی شود.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان ادامه داد: این پیروزی بزرگ که به تعبیر مقام معظم رهبری ساختار سیستم جهانی را آنگونه که مستکبرین می خواستند به هم ریخته است و این همه کینه، بغض و عداوت کشورهای استکباری و در رأس آنها امریکا، به واسطه اقتدار روزافزون نظام جمهوری اسلامی است.

حسینی با اشاره به جایگاه قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین­الملل، افزود: امروز یکی از تهدیدات در ارتباط با جایگاه نظام، فساد اقتصادی گسترده در سطح کشور است.

وی اظهار داشت: دهه فجر امسال نسبت به سنوات گذشته در خصوص اتفاقات ناخوشایند و ناآرامی های که با شروع اعتراضات به حق مردم به وجود آمد، حال و هوایی دیگری خواهد داشت زیرا حضور گسترده مردم همچون سنوات گذشته عامل یاس و ناامیدی بدخواهان نظام جمهوری اسلامی خواهد بود؛ چرا که حتما دشمن نسبت به سال های قبل بیشتر حضور و اهمیت این ایام را رصد خواهد کرد.

وی عنوان کرد: قطعا حضور حماسی مردم استان به دشمنان خواهد فهماند که مردم همچنان در دفاع از آرمان ها نظام مقدس اسلامی پایبند هستند و معاندان می فهمند که تا زمانی که مردم پشتیبان و حامی اصلی نظام اسلامی باشند و پیرو فرمان ولی امر مسلمین هستند، ایران اسلامی همیشه مقتدر خواهد بود.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان به تفاهمات ما بین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری در سطح کلان تحت عنوان گسترش فعالیت های امر به معروف با عنوان سامانه جامع اطلاعات مردمی(سجام) اشاره کرد و اظهار داشت: طلایه داران مهمترین افراد جامعه در پیشبرد و رشد این سامانه و اهداف مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر و این معاونت است و افرادی که در این سامانه نام خود را ثبت­ کنند با سازوکارهای طراحی شده در این سامانه می توانند اطلاعات مستند خود را در خصوص هر نوع جرم و یا فساد اجتماعی یا اداری گزارش نمایند تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد.