رزم شبانه بسیجیان گردان الی بیت المقدس هرمز برگزار شد

مهدی سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: رزم شبانه بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج بخش هرمز با اجرای عملیات های مقابله با ناآرامی‌ها، کنترل معابر، دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، هلی‌برد و ضد هلی‌برد نیروها ، دفاع تاخیری، و آمادگی توان رزم بسیجیان در جزیره هرمز برگزار شد.

سلامتی اظهارداشت: این رزم شبانه با شرکت ۲۵۰ نفر از بسیجیان گردان های الی بیت المقدس در وسعت ۱۰ هکتاری از سواحل این جزیره برگزار شد.

وی افزود: در این رزم شبانه بسیجیان با راهپیمایی تاکتیکی ،آمادگی نظامی، انفجارات، عبور از موانع ، آموزش تاکتیک‌های نظامی و مقابله با تهدیدات و بحران های احتمالی، سنجش سرعت و توان بسیجیان در اجرای برنامه‌ها و رویارویی با حادثه‌ها از دیگر اولویت های این رزم شبانه بود که با موفقیت اجرا شد.

سلامتی ابراز کرد: در این رزم شبانه کلاس های اخلاق ، بصیرت افزایی، بینش اسلامی ، اطاعت و ولایت پذیری، دین شناسی، خداشناسی نیز برگزار شد که بسیار مورد رضایت و استقبال بسیجیان قرار گرفت.