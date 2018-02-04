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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۴

فرمانده حوزه مقاومت شهدای هرمز:

رزم شبانه بسیجیان گردان الی بیت المقدس هرمز برگزار شد

رزم شبانه بسیجیان گردان الی بیت المقدس هرمز برگزار شد

هرمز - فرمانده حوزه مقاومت شهدای هرمز گفت:رزم شبانه بسیجیان گردان الی بیت المقدس هرمز برگزار شد.

مهدی سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: رزم شبانه بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج بخش هرمز  با اجرای عملیات های مقابله با ناآرامی‌ها، کنترل معابر، دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، هلی‌برد و ضد هلی‌برد نیروها ، دفاع تاخیری، و آمادگی توان رزم بسیجیان در جزیره هرمز  برگزار شد.

سلامتی اظهارداشت: این رزم شبانه با شرکت ۲۵۰ نفر از بسیجیان گردان های الی بیت المقدس در وسعت ۱۰ هکتاری از سواحل این جزیره  برگزار شد.

وی افزود: در این رزم شبانه بسیجیان با راهپیمایی تاکتیکی ،آمادگی نظامی، انفجارات، عبور از موانع ، آموزش تاکتیک‌های نظامی و مقابله با تهدیدات و بحران های احتمالی، سنجش سرعت و توان بسیجیان در اجرای برنامه‌ها و رویارویی با حادثه‌ها از دیگر اولویت های این رزم شبانه بود که با موفقیت اجرا شد.

سلامتی  ابراز کرد: در این رزم شبانه کلاس های اخلاق ، بصیرت افزایی، بینش اسلامی ، اطاعت و ولایت پذیری، دین شناسی، خداشناسی نیز برگزار شد که بسیار مورد رضایت و استقبال بسیجیان قرار گرفت.

کد مطلب 4218502

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