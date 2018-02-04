پشت پرده کسب درآمد از سونوگرافی/ انتقاد از رفتار وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید کریمی در آستانه برگزاری کنفرانس تصویربرداری زنان اظهارداشت: این کنفرانس باحضور ٤٠٠ نفر از متخصصین رادیولوژی و با سخنرانی ٢٠ نفر از اساتید برجسته رادیولوژی ایران و همکاری گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در هتل ارم تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: این کنفرانس به همت انجمن رادیولوژی ایران و با ‎محوریت تصویربرداری تخصصی نازایی، انکولوژیِ زنان و پزشکی قانونی برگزار خواهد شد و جدیدترین دستاوردهای علمی در این راستا مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: در چند سال گذشته به رغم بی مهری‌های متعدد وزارت بهداشت به متخصصان رادیولوژی، انجمن رادیولوژی کوشیده است تا با برگزاری همایش‌ها و سمینارهای متعدد علمی به وظیفه خود در زمینه ارتقاء و به روز رسانی خدمات تصویربرداری عمل کند.

کریمی عنوان کرد: ماه پیش وزارت بهداشت دستورالعمل گایدلاین‌های انجام سونوگرافی بارداری را به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرد که به دنبال اعتراضات شدید جامعه رادیولوژی، وزارت بهداشت با قبول اشکالات ماهوی متعدد در این گایدلاین‌ها اجرای آن را متوقف کرد.

وی گفت: چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که وزارت بهداشت در اقدام نسنجیده دیگری بخشنامه ای با موضوع سونوگرافی سطح یک صادر کرد و تنش و التهاب جدیدی را باعث شد.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران یادآور شد: در صدور بخشنامه جدید طبق روال غلط و معمول وزارت بهداشت مشورتی با متولیان سونوگرافی (انجمن رادیولوژی و هیات بورد رادیولوژی) انجام نگرفته است و رفع نیاز در مناطق محروم را دلیل و بهانه ابلاغ این بخشنامه اعلام کرده اند.

کریمی افزود: این درحالی است که انجمن رادیولوژی بارها آمادگی خود جهت همفکری و مشارکت در رفع نیاز مناطق محروم رابه وزارت بهداشت اعلام کرده است. ولی وزارت بهداشت هیچ اعتنایی به این درخواست ها نداشته است که نشان می دهد گویا مسئولین وزارت بهداشت عزمی واقعی برای رفع نیاز مناطق محروم با استفاده از رادیولوژیست ها ندارند و متاسفانه در طول سال های اخیر به اسم رفع نیاز مناطق محروم اهداف دیگری را دنبال می‌کنند به طوری که با عدم رفع نیاز مناطق محروم به صورت منطقی و علمی، فضا را برای مداخله ی افراد غیرمتخصص در سونوگرافی فراهم می کنند.

دبیر انجمن رادیولوژی ایرانی بیان داشت: از نمایندگان مجلس شهرهایی که کمبود نیروی متخصص رادیولوژی دارند خواهشمندیم از وزارت بهداشت پیگیر شوند که چرا در راه رفع نیازهای این مناطق به نیروی متخصص رادیولوژی کارشکنی می‌کنند.

کریمی تصریح کرد: اینکه وزارت بهداشت دستورالعمل هایی در حوزه سونوگرافی صادر می کند که توسط افراد غیر متخصص و غیر رادیولوژیست تدوین می شود دهن کجی بزرگی به جامعه متخصصان و اساتید خدوم رادیولوژی است.

وی تأکید کرد: بخشنامه های جدید وزارت بهداشت در راستای ترویج پدیده شوم خود ارجاعی است. واگذاری انجام سونوگرافی تشخیصی به متخصصان غیر رادیولوژیست باعث آسیب‌های متعدد به بیماران از نظر جانی و اقتصادی می شود. اصولا ورود افراد غیر رادیولوژیست به حوزه تصویربرداری باعث غیرشفاف شدن حوزه تشخیصی شده و با حذف رادیولوژیست از چرخه تشخیص و درمان پدیده خودارجاعی شدت می یابد.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران اظهارداشت: سونوگرافی کاری تخصصی است و نقش حیاتی در مدیریت درمان بیماران دارد آموزش آن یک دوره ٤ساله در محیط بیمارستانی و دانشگاهی می‌طلبد و قابل انجام بعد از گذراندن دوره‌های چند روزه و حتی ٢ و٣ ماهه نیست.

کریمی اضافه کرد: متاسفانه برخی گروه‌های پزشکی با فشار بر وزارت بهداشت دنبال این هستند که مبتنی بر آموزه‌های محدود دوران دستیاری علاوه بر حق ویزیت از بیماران بابت استفاده از سونوگرافی به‌عنوان ابزار کمک تشخیص پول دریافت کنند.

وی ادامه داد: انجمن رادیولوژی اعتقاد دارد سونوگرافی وسیله کسب درامد برای متخصصان زنان وسایر متخصصان غیر رادیولوژیست نیست و وزارت بهداشت نمی‌تواند سفره ای با نام سونوگرافی پهن کند و همه را مجاز به اخذ وجه بابت سونوگرافی کند و هزینه های درمان را افزایش دهد.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت: از طرفی جان بیماران ارزشمندتر از آن است که وزارت بهداشت به برخی افراد با حداقل تسلط به سونوگرافی اجازه انجام سونوگرافی بدهد و امورات تشخیصی و درمانی را با اختلال مواجه کنند.

کریمی بیان داشت: بارها مسولان وزارت بهداشت به غلط القا می کنند که رادیولوژیست ها انحصار طلبی می کنند و دعوا بر سر پول استوی اضافه کرد: طبق قوانین موجود استفاده از سونوگرافی به‌عنوان ابزار کمک تشخیص بدون اخذ وجه مجاز است و دعوای پول از طرف کسانی است که برای انجام کاری که دوره تخصصی آن را نگذرانیده اند می‌خواهند از بیماران علاوه بر حق ویزیت ، پول اضافه بابت سونوگرافی دریافت کنند.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران خاطرنشان کرد: اما در خصوص بحث انحصار همچنان که انجام جراحی کاتاراکت در انحصار متخصصان چشم است و انجام سزارین در انحصار متخصصان زنان و...، انجام سونوگرافی تخصصی هم در حیطه وظایف متخصصان رادیولوژی است و این به معنی انحصارگرایی نیست و تاکید بر اهمیت جان بیماران و جایگاه مهم تخصص در امورات پزشکی است.

کریمی گفت:صدور بخشنامه های متوالی که باعث تحریک جامعه رادیولوژی می شود فضای ارائه خدمات تشخیصی و برنامه های آموزشی را دچار خدشه می کند بنابراین وزارت بهداشت باید در این موارد مسئولانه و شفاف عمل کند و از تزریق بحران های بیشتر به جامعه رادیولوژی اجتناب کند.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت: وزارت بهداشت در سال های گذشته نیز در حق رادیولوژیست های کشور کم لطفی هایی را روا داشته است که نمونه بارز آن، برخورد ناشایست با رادیولوژیست هایی بود که در ۲۶ دی‌ماه ۹۴ به وزارت بهداشت مراجعه کرده بودند و این اتفاق بی سابقه از خاطره جامعه پزشکی محو نخواهد شد و هنوز وزارت بهداشت بابت این رفتار ناشایست از رادیولوژیست ها عذرخواهی نکرده است.

کریمی گفت: وزارت بهداشت باید زبان گفتگو با جامعه رادیولوژی را اصلاح کرده و با رعایت اصول اخلاقی و علمی و احترام متقابل به دنبال حل مشکلات رادیولوژی کشور و تقویت حوزه تشخیصی باشد و اگر بخواهند به این روند ادامه دهند با تضعیف رشته رادیولوژی باعث افت کیفیت خدمات درمانی و آسیب جانی و مالی بیماران خواهد شد.

وی بیان داشت: در خصوص وضعیت نا امید کننده نظارت هم لازم به ذکر است که دو سال قبل کم کاریهای مربوط به نظارت وزارت بهداشت در خصوص سونوگرافی متخصصان زنان در بیمارستان‌های دولتی - خصوصی به دفتر وزیر بهداشت ارسال شد ولی متاسفانه اراده ای برای رسیدگی به این تخلفات و دفاع از حقوق مردم دیده نشد و هنوز متخلفان به راحتی از بیماران رقم‌های نجومی اخذ می‌کنند.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود وزارت بهداشت با لغو بخشنامه های نسنجیده و غیرقانونی بیش از این به التهاب فضای موجود دامن نزند و کمیته حقیقت یاب با حضور سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس و سایر نهادهای نظارتی تشکیل شود تا ابعاد مختلف حاکم بر این بخشنامه‌های تنش زای سریالی بررسی و حل و فصل شود.

کنفرانس تصویربرداری زنان توسط انجمن رادیولوژی ایران ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶ در هتل ارم تهران برگزار می شود.