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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۱

درخواست ملاقات اعضای شورای شهر تهران با معاون اول رئیس جمهور

درخواست ملاقات اعضای شورای شهر تهران با معاون اول رئیس جمهور

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از درخواست فوری اعضای شورا با معاون اول رئیس جمهور در خصوص اعتبارات حمل و نقل عمومی خبر داد.

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اخباری که از کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اعتبارات مترو و کاهش آلودگی هوا منتشر شده، گفت: برای یادآوری و تاکید بر لزوم حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو روز گذشته این درخواست را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر متروی تهران برای رفع مشکلات و تکمیل به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر در بودجه دولت حمایت ها از این بخش کاهش پیدا کند ممکن است مشکلات امنیتی به وجود آید و این حوزه با بحران رو به رو شود.

کد مطلب 4218512
نورا حسینی

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