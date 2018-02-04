درخواست ملاقات اعضای شورای شهر تهران با معاون اول رئیس جمهور

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اخباری که از کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اعتبارات مترو و کاهش آلودگی هوا منتشر شده، گفت: برای یادآوری و تاکید بر لزوم حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو روز گذشته این درخواست را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر متروی تهران برای رفع مشکلات و تکمیل به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر در بودجه دولت حمایت ها از این بخش کاهش پیدا کند ممکن است مشکلات امنیتی به وجود آید و این حوزه با بحران رو به رو شود.