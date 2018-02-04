استقبال شهروندان گرگانی از «هایلایت»/ بلیت «لاتاری» تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در حالی که شامگاه جمعه کار خود را در گرگان با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و جمعی از مسئولان و هنرمندان استانی آغاز کرده بود در دومین روز اکران، با استقبال خوب تماشاگران روبه رو شد.

در این جشنواره، ۱۸ فیلم در ۴۶ سانس اکران می شود که پنج فیلم مربوط به کودکان بوده و سانس های ۱۰ صبح آن برای کودکان و دانش آموزان رایگان است.

به گفته مدیر اجرایی جشنواره، محمدرضا ملک زاده تا چهارشنبه تمام ظرفیت سالن برای این فیلم ها پر شده است.

ملک زاده در این خصوص اظهار کرد: هشت فیلم سودای سیمرغ هشت در این جشنواره هستند، و تاکنون استقبال خوبی از فیلم ها صورت گرفته است.

وی از تمام شدن بلیت فیلم لاتاری خبر داد و گفت: ساعت ۲۲ یک روز قبل از اکران فیلم، فروش اینترنتی شروع می شود، که البته ۵۰ درصد فروش اینترنتی و ۵۰ درصد حضوری است.

ملک زاده، «به وقت شام» حاتمی کیا، «مصادره» رضا عطاران، فیلم «عرق سرد» سهیل بیرقی با بازی «باران کوثری» را از فیلم های پر فروش جشنواره برشمرد.

وی تصریح کرد: ممکن است از برخی از فیلم ها استقبال کمتری صورت گیرد و این امر بدیهی است، فیلم «امپراطور جهنم» که شامگاه شنبه اکران شد، مخاطب خاصی دارد و کمتر استقبال شد.

ملک زاده از اکران فیلم ها در سه سانس خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شاهد حضور بازیگر و کارگردان مطرح در گرگان باشیم.