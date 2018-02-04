رشد ۳۰ درصدی توسعه شبکه آب شهر دوگنبدان/ اصلاح شبکه بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بهنام پاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان آبفای دوگنبدان افزود: در چهار سال گذشته خدمات قابل توجهی در حوزه تامین آب شرب و شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان انجام گرفت.

پاد احداث و توسعه بیش از ۳۵ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب را به عنوان بخشی از فعالیت‌های این دستگاه خدمات رسان به شهروندان دوگنبدانی دانست.

پاد همچنین از اصلاح و مرمت بیش از ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع آب شهر دوگنبدان طی چهار سال گذشته خبر داد.

وی افزود: بخش عمده این اصلاح و توسعه در مناطق قدیمی و بافت فرسوده شهر انجام گرفته است.