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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

مدیر امور آب و فاضلاب دوگنبدان خبر داد:

رشد ۳۰ درصدی توسعه شبکه آب شهر دوگنبدان/ اصلاح شبکه بافت فرسوده

رشد ۳۰ درصدی توسعه شبکه آب شهر دوگنبدان/ اصلاح شبکه بافت فرسوده

گچساران- مدیر امور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان گفت: طی چهار سال اخیر، توسعه شبکه توزیع آب شهر دوگنبدان رشد ۳۰ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سید بهنام پاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان آبفای دوگنبدان افزود: در چهار سال گذشته خدمات قابل توجهی در حوزه تامین آب شرب و  شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان انجام گرفت.

پاد احداث و توسعه بیش از ۳۵ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب را به عنوان بخشی از فعالیت‌های این دستگاه خدمات رسان به شهروندان دوگنبدانی دانست.

پاد همچنین از اصلاح و مرمت بیش از ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع آب شهر دوگنبدان طی چهار  سال گذشته خبر داد.

وی افزود:  بخش عمده این اصلاح و توسعه در  مناطق  قدیمی و بافت فرسوده شهر انجام گرفته است.  

کد مطلب 4218532

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