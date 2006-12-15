به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات استان تهران به شرح زیر است: اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و نمایندگان فرمانداران و بخشداران توجه داشته باشند بر اساس قانون انتخابات حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رای و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد.
ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای جرم است
