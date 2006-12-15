۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۲۱:۳۷

/ اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات استان تهران/

ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای جرم است

ستاد انتخابات استان تهران در اطلاعیه شماره شانزدهم خود اعلام کرد که ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای جرم به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات استان تهران به شرح زیر است: اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و نمایندگان فرمانداران و بخشداران توجه داشته باشند بر اساس قانون انتخابات حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رای و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد.

