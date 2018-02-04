به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی به همراه بهرام ساوه شمشکی بعنوان گروه سرپرستی امروز عازم پیونگ چانگ محل برگزاری بازیهای المپیک زمستانی می شوند.

دومین و آخرین گروه اعزامی تیم ملی اسکی کشورمان جهت حضور در بیست و سومین دوره بازیهای المپیک زمستانی پیونگ چانگ 2018 نیز روز سه شنبه عازم کره جنوبی میزبان این رقابتها می شوند.

علیداد ساوه شمشکی، محمد کیا دربندسری، سمیرا زرگری، حسین ساوه شمشکی، سید ستار صید، سمانه بیرامی باهر و فروغ عباسی 17 بهمن ماه جهت حضور در بازیهای المپیک زمستانی عازم کره جنوبی می شوند.