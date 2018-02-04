نمایشگاه چهره مردم بردخون افتتاح شد/ برگزاری مسابقه شطرنج جام فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار بردخون صبح یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه چهره مردم بردخون اظهار داشت: هنر برخاسته از افکار نو و بکر است که انسان‌های خلاق آن را برای آگاهی دیگران بیان می کنند و با خلق اثری ماندگار در راستای اعتلای فرهنگ گام برمی دارند.

علی اخلاقی افزود: هنرمندان با الهام از اندیشه های پاک مردم در کمترین زمان بیشترین تأثیر را بر دیگران دارند و راهی را می روند که مردم از آن مسیر اطلاع ندارند و این ظرافت هنر و هنرمند است.

وی بر حمایت از هنرمندان بخش بردخون تأکید کرد و اضافه کرد: الحمدالله هنرمندان زیادی در رشته‌های مختلف در این منطقه فعالیت می کنند که نیازمند همکاری و پشتیبانی هستند و امیدواریم مسئولان و مردم به هنرمندان توجه بیشتری داشته باشند.

مسئول برپایی نمایشگاه نیز گفت: تعداد ۶۰ تابلو نقاشی از چهره مردم بردخون در مدت ۲ماه آماده شده که همه آنها با هزینه شخصی تهیه شده است.

میلاد مهدویان با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه توجه به هنر نقاشی و پایداری فرهنگ و هنراست، افزود: این نمایشگاه تا پایان دهه فجر در شهر بردخون ادامه دارد.

مسابقات شطرنج جام فجر در بردخون برگزار شد

مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش بردخون با تقدیر از دست اندرکاران مسابقات و با اشاره به جایگاه این رشته در غنی سازی اوقات فراغت گفت: به زودی هیأت شطرنج بردخون راه اندازی می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در آیین پایانی این مسابقات اظهار داشت : ورزش در ایجاد نشاط و سلامتی نقش ویژه ای دارد واگر زمینه آن فراهم شود بسیاری از آسیب های اجتماعی رفع می شود.

ظهیر محمودی افزود: شطرنج ورزشی فکری و مهیج است که در بردخون علاقمندان زیادی دارد اما زیرساخت ها و امکانات آن وجود ندارد که اگر مسئولان و خیرین همت کنند این رشته رشد چشمگیری خواهد داشت.

در ادامه از برگزیدگان مسابقات شطرنج آزاد بردخون به ترتیب محمدعلی قنبری، محسن قنبری، مرتضی قنبری، مصطفی قنبری، حسین اندایشگر، علی اصغرعابدزاده، حسین قنبری، مجید قنبری و معصومه عاشوری با تقدیم هدایایی تقدیر شد.

محفل ادبی یاس کبود در بردخون برگزار شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی گفت: بردخون سرشار از هنر و ادب است و سابقه ای دیرینه در ادبیات دارد که شعرای برجسته منطقه نشان از این گرایش است.

حمید زارعی با بیان اینکه بردخون زادگاه و خاستگاه شعر و هنر است، افزود: اگر به داشته ها و استعدادهای هنری و ادبی این منطقه بپردازیم نیاز به ساعت ها وقت است که امیدواریم این توانمندی ها حفظ شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در این آیین اظهار داشت: جایگاه ادبی بردخون در کشور نمایان است و شعرا و ادیبانی از این دیار برخاسته اند که در ادبیات الگو هستند.

ظهیر محمودی افزود: یکی از گزینه های مهم ادبیات شعر متعهد است که به مکتب و مرام خاصی ارتباط دارد و در این میان شعر آیینی دارای جایگاه ویژه ای است و شاعران رسالت سنگینی در جهت اتصال و پیوند آموزه های دینی و شعر دارند که مردم و شاعران بردخون نیز به شعر آیینی علاقه خاصی دارند.

در ادامه شاعران محمود محمودی، زینب کاظمی، عقیل نجار، حمید زارعی، حیدر منصوری، قاسم درویشی، غلامرضا ابراهیمی، رقیه خیاط، معصومه عاشوری، سید مرتضی کراماتی، ظهیر محمودی و عبدالهادی محمودی از شهرهای بردخون، دیّر، خورموج، آبدان، دوراهک، کاکی، بردستان و شنبه به قرائت اشعار خود پیرامون شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و دهه مبارک فجر قرائت کردند.

نمایشگاه دست‌سازه‌ها در بردخون افتتاح شد

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در این آیین اظهار داشت: اشتغال و خودباوری از اهداف مهم این نمایشگاه ها است تا زمینه خودکفایی و استقلال کشور فراهم شود.

ظهیر محمودی با بیان اینکه کار و فعالیت برای خودباوری جامعه است، افزود: مدارس در زمینه برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها اهتمام و جدیت دارند تا بر اساس نوآوری و تکیه بر کارآفرینی به هدف اصلی که اقتصاد مقاومتی است، برسیم.

وی بر توجه به فعالیت های فنی و کارآفرینی، گفت: مدارس تلاش کنند دانش آموزان را همزمان با فراگیری دانش، به سمت یادگیری فنون بکشانند و حرفه های مختلف را بیاموزند.

مسئول برپایی این نمایشگاه نیز گفت: این نمایشگاه بر پایه کارگاه کارآفرینی و تولید ویژه دانش آموزان برگزار شد که محصولاتی مانند شمع سازی، جعبه سازی، بدلیجات، سرویس نوزاد، انواع گل سر و موگیر، عروسک های نمدی، تم تولد و گل و گیاه را شامل می شود که دانش آموزان بر اساس علاقه آنها را ساخته اند و جهت فروش به نمایش گذاشته شده است.