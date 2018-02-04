به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در آیین افتتاحیه و طرح توسعه مرکز فرهنگی دفاع مقدس در یادمان مرصاد که همزمان با چهارمین روز از دهه فجر و همزمان با ۹مرکز فرهنگی دیگر به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد، گفت: یادمان مرصاد یادگار امیر سپبهد شهید صیاد شیرازی است.

استاندار کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: یادمانها بسیار بسیار باارزش اند تا فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داریم و توسعه دهیم.

وی افزود: نسل امروز در مورد دوران دفاع مقدس ابهامات و سوالاتی دارد که این مراکز فرهنگی دفاع مقدس در صورت غنی بودن از نظر اطلاعات و اسناد تاریخی، می‌تواند پاسخگوی سوالات نسل امروز باشد.

لازم به ذکر است، در این مراسم از تمبر مرکز فرهنگی دفاع مقدس مرصاد نیز توسط استاندار کرمانشاه رونمایی شد.