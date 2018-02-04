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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۵

استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

مراکز فرهنگی می‌تواند ابهامات نسل امروز از دفاع مقدس را رفع کند

مراکز فرهنگی می‌تواند ابهامات نسل امروز از دفاع مقدس را رفع کند

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: نسل امروز در مورد دوران دفاع مقدس ابهامات و سوالاتی دارد که این مراکز فرهنگی دفاع مقدس در صورت غنی بودن می‌تواند پاسخگوی سوالات نسل امروز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در آیین افتتاحیه و طرح توسعه مرکز فرهنگی دفاع مقدس در یادمان مرصاد که همزمان با چهارمین روز از دهه فجر و همزمان با ۹مرکز فرهنگی دیگر به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد، گفت: یادمان مرصاد یادگار امیر سپبهد شهید صیاد شیرازی است.  

استاندار کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: یادمانها بسیار بسیار باارزش اند تا فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داریم و توسعه دهیم.

وی افزود: نسل امروز در مورد دوران دفاع مقدس ابهامات و سوالاتی دارد که این مراکز فرهنگی دفاع مقدس در صورت غنی بودن از نظر اطلاعات و اسناد تاریخی، می‌تواند پاسخگوی سوالات نسل امروز باشد.

لازم به ذکر است، در این مراسم از تمبر مرکز فرهنگی دفاع مقدس مرصاد نیز توسط استاندار کرمانشاه رونمایی شد.

کد مطلب 4218568

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