به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سلیم نژاد در نطق پیش از دستور چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج که صبح یکشنبه برگزار شد، بابیان اینکه پیرو بارش برف شدید طی روزهای اخیر در کرج نکات و تذکراتی را به شهرداری کرج عنوان خواهیم کرد که شهردار باید در اولین فرصت نسبت به ارائه پاسخی قانعکننده بهصورت کتبی یا شفاهی اقدام کند، اظهار کرد: بدون شک عدم تأمین و دپوی ماسه و نمک کافی در سطح مناطق دهگانه بستر بروز مشکلات اولیه و اصلی در این ایام را رقم زد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج عدم تأمین ماشینآلات کافی برفروبی و پاکسازی معابر همچنین نداشتن اهتمام و جدیت کافی برای پاکسازی کوچه و معابر درجه دو، سه و چهار را از دیگر مسائل حائز اهمیت دانست که باید موردبررسی قرار گیرد.
سلیم نژاد عدم جمعآوری برفهای خیابان اصلی بعد از گذشت پنج روز از بارش برف را یکی دیگر از ضعفهای قابلمشاهده در شهر دانست و گفت: انتقال برفهای حاوی ماسه و نمک به داخل فضای سبز نیز مشکلات عدیدهای ایجاد خواهد کرد.
وی در بخش دیگری گفت: جمعآوری نکردن زبالههای سطح شهر بعد از بارش برف نکته حائز اهمیتی است که شهرداری باید پاسخگوی این مهم باشد، درحالیکه روزانه در سطح شهر کرج هزار تن زباله جمعآوری میشود، طی پنج روز اخیر تنها سه هزار تن به محل جمعآوری زبالهها منتقلشده که این امر نشان میدهد در حال حاضر دو هزار تن از زبالههای شهر جمعآوری نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: عدم ایجاد هماهنگی و آمادگی جهت روبهرو شدن با برف علیرغم اطلاعرسانی و هشدارهای هواشناسی سبب شد خیل عظیم مشکلات ازجمله تردد در معابر بر مردم تحمیل شود.
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