عاملان تیراندازی مراسم عروسی در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سردار خلیل واعظی اظهار داشت: پس از وقوع تیراندازی در یک مراسم عروسی در یکی از بخش‌های شهرستان دشتستان با توجه به برهم خوردن نظم عمومی و گسترش احساس ناامنی پلیس تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عوامل مرتبط در این حادثه آغاز کرد.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی دو نفر از عوامل اصلی تیراندازی منجر به حادثه، پس از شناسایی دستگیر شدند که با توجه به مستندات پلیس با قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مولفه های ناامنی در سطح استان تصریح کرد: تیراندازی یکی از عوامل اصلی ناامنی و کاهش احساس امنیت است که پلیس در برخورد با عوامل آن با قاطعیت عمل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با گسترش دامنه تحقیقات پلیس در خصوص تیراندازی در این مراسم عروسی شش نفر از افراد مسلح در آن مراسم دستگیر و هفت قبضه سلاح از آنان کشف شد.

فرمانده ارشد پلیس استان بوشهر با بیان اینکه مراسم شادی و عروسی نباید مایه نگرانی شرکت کنندگان شود گفت: به برگزار کنندگان مراسم عروسی توصیه می شود قانون را رعایت کنند و همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

سردار واعظی تصریح کرد: به همه واحدهای انتظامی در سطح استان ابلاغ شده که با استفاده کنندگان از سلاح در مراسم عروسی برابر قانون برخورد کنند.