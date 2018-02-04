تجدید میثاق استاندار تهران با آرمان های امام راحل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ، استاندار تهران لحظاتی پیش به همراه معاونان و مسئولان استانداری و جمعی از فرمانداران شهرستانهای استان تهران و مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان ری با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کرد.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور پرشور خود یاد و خاطره پیر جماران را گرامی داشتند.
استاندار تهران و جمعی از مسئولان تهران با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام خمینی (ره) با آرمانهای والای امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب عهدی دوباره بستند.
حاضران در این مراسم همچنین با حضور بر سر مزار بانو خدیجه ثقفی از فداکاریهای بانوی بزرگ انقلاب تجدید میثاق کردند.
گفتنی است؛ هدایتاله جمالیپور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مسئولان اجرایی این شهرستان استاندار را در این مراسم همراهی میکردند.
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