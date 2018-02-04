دیدار امام جمعه مشهد با استاندار خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در این دیدار ضمن تبریک ایام الله دهه فجر، گزارشی از آخرین اقدامات توسعه ای دولت در استان طی یک سال گذشته به امام جمعه مشهد ارائه کرد.

علیرضا رشیدیان افزود: همزمان با این ایام، یک هزار و ۵۰۸ پروژه عمرانی و اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، گردشگری در استان به بهره برداری می رسد.

استاندار خراسان رضوی، مجموع اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را که متعلق به ۹۵ دستگاه اجرایی شامل شامل ۴۸ دستگاه و ۴۷ شهرداری است؛ ۳۸ هزار و۵۷۱ میلیارد ریال اعلام کرد.

رشیدیان اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون حجم پروژه های تکمیل شده و افتتاحی اعم از هفته دولت، سفر رئیس جمهوری در دی ماه و نیز طی ایام دهه فجر در مجموع سه هزار و ۴۱۶ مورد می باشد.

وی عنوان کرد: مجموع اعتبار ریالی صرف شده برای این طرح ها نیز ۷۵ هزار و ۶۶ میلیارد ریال می باشد که برای عمران و آبادانی استان به انجام رسیده و بهره برداری شده و می شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: این تعداد نسبت به سال قبل در این زمان رشد ۴۲ درصدی دارد و از نظر اعتبارات صرف شده هم رشد ۱۳۰ درصدی نشان می دهد.

رشیدیان ادامه داد: همچنین طی این ایام بر اساس اعلام دستگاه های اجرایی تعدادی از پروژه ه ها هم کلنگ زنی می شود که تعداد آن ۱۷۲ مورد می باشد.

وی تاکید کرد: محرومیت زدایی یکی از اصلی ترین محور پروژه ها می باشد که ۲۲۸ پروژه در قالب محرومیت زدایی و با رویکرد طرح های اشتغال زایی و مقاوم سازی مسکن روستایی با اعتبار بالغ بر ۱۶۴۳ میلیارد ریال در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد.