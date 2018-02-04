موزه دفاع مقدس مرکز انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار صبح یکشنبه در مراسم افتتاح فاز اول موزه دفاع مقدس استان فارس تاکید کرد: مردم ولایتمدار استان فارس در شکل گیری انقلاب اسلامی بسیار نقش آفرین بودند به گونه ای که در ۳ فارس حکومت نظامی اعلام شد.

وی ادامه داد: تقدیم ۱۵ هزار شهید، بیش از ۴۰ هزار جانباز و آزاده در جریان انقلاب و دفاع مقدس گواه محکمی است تا ثابت شود مردم فارس همواره در راه انقلاب و حفظ صیانت از آن استوار بوده و از هیچ تلاشی کوتاهی نکردند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به موزه دفاع مقدس نیز گفت: این پروژه به منظور تکریم و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل های حاضر و آینده تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فاز اول آن نیز افتتاح شد.

تبادار تصریح کرد: اعتبار هزینه شده در این مرکز ۱۴ میلیارد تومان بود که برای اتمام آن به رقمی حدود ۷ میلیارد تومان دیگر نیازمند هستیم.