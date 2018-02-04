کنگره نوآوری و فناوری در حوزه سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علی نیکبخت، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر دومین کنگره نوآوری و فناوری در حوزه سلامت گفت: این کنگره در اولین دوره در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده و قرار است دومین دوره آن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شود.

وی با بیان اینکه دومین کنگره نوآوری وفناوری در حوزه سلامت ۲۴ بهمن ماه در ۳ بخش برگزار می شود، خاطر نشان کرد: برگزاری دو پنل تخصصی و چالشی با موضوع فناوری سلامت و برگزاری ۳ رویداد ایده بازار از بخش های این کنگره محسوب می شوند.

به گفته دبیر دومین کنگره نوآوری و فناوری در حوزه سلامت، نوآوری و بومی سازی در حوزه فناوری علوم پزشکی و سلامت، (ای-هلثe-care ، e-health نظام ارجاعات، مدیریت سلامت و موارد مرتبط)، فناوری های مرتبط به صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و خدمات کاربردی حوزه سلامت و مهندسی پزشکی، فناوری های سیستم های تشخیص و تصویر برداری، تجهیزات آزمایشگاهی از محورهای اصلی این کنگره محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه سلامت در این کنگره حضور دارند، بیان داشت: بناست در ۳ بخش ایده بازار ۲۰ ایده و طرح ارائه شوند.

نیکبخت با بیان اینکه هدف از برگزاری این کنگره همکاری های دانشگاههای علم پزشکی و دانشگاههای مهندسی در آینده است، گفت: در این کنگره نمایندگانی از دانشگاههای خواجه نصیر، شهید بهشتی، علم و صنعت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: هدف ا ز برگزاری این کنگره، معرفی محصولات در حوزه سلامت توسط نوآوران به جامعه پزشکی است تا در نهایت مورد استفاده جامعه قرار بگیرند.