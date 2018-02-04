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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

کنگره نوآوری و فناوری در حوزه سلامت برگزار می شود

کنگره نوآوری و فناوری در حوزه سلامت برگزار می شود

دومین کنگره نوآوری و سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ ۲۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علی نیکبخت، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر دومین کنگره نوآوری و فناوری در حوزه سلامت گفت:  این کنگره  در اولین دوره در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده و قرار است دومین دوره آن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شود.

وی با بیان اینکه دومین کنگره نوآوری وفناوری در حوزه سلامت ۲۴ بهمن ماه در ۳ بخش برگزار می شود، خاطر نشان کرد: برگزاری دو پنل تخصصی و چالشی با  موضوع فناوری سلامت و برگزاری ۳ رویداد ایده بازار از بخش های این کنگره محسوب می شوند.

به گفته دبیر دومین کنگره نوآوری و فناوری در حوزه سلامت، نوآوری و بومی سازی در حوزه فناوری علوم پزشکی و سلامت، (ای-هلثe-care ، e-health  نظام ارجاعات، مدیریت سلامت و موارد مرتبط)، فناوری های مرتبط به صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و خدمات کاربردی حوزه سلامت و مهندسی پزشکی، فناوری های سیستم های تشخیص و تصویر برداری، تجهیزات آزمایشگاهی از محورهای اصلی این کنگره محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه سلامت در این کنگره حضور دارند، بیان داشت: بناست در ۳ بخش ایده بازار ۲۰ ایده و طرح ارائه شوند.

نیکبخت با بیان اینکه هدف از برگزاری این کنگره همکاری های دانشگاههای علم پزشکی و دانشگاههای مهندسی در آینده است، گفت: در این کنگره نمایندگانی از دانشگاههای خواجه نصیر، شهید بهشتی، علم و صنعت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: هدف ا ز برگزاری این کنگره، معرفی محصولات در حوزه سلامت توسط نوآوران  به جامعه پزشکی است تا در نهایت مورد استفاده جامعه قرار بگیرند.

کد مطلب 4218621

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