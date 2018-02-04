مشکلات تهیه بلیت را گزارش کنید/پای پلیس فتا به میان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز، شهروندان و علاقه مندان سینما که برای تهیه بلیط جشنواره فیلم فجر با مشکل روبرو شده اند با شماره ۰۹۱۷۳۱۷۲۹۴۸ تماس بگیریند.

در روزهای گذشته گزارش هایی مبنی بر اینکه در برخی سایت ها بلیت فیلم های جشنواره فیلم فجر در شیراز با قیمت هایی بالاتر خرید و فروش می شود منتشر شد که از سوی دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز این موضوع در حال پی گیری اعلام شد.

به گفته فروغ عدالت پور با توجه به تماس های مردمی و مشاهده فروش غیرقانونی بلیت های جشنواره در فضای مجازی این موضوع به پلیس فتا اطلاع داده شده است.

وی در عین حال از شهروندان شیرازی خواست برای تهیه بلیت فیلم های هفدهمین جشنواره فجر شیراز فقط از طریق مجاری مجاز و پایگاه اینترنتی اعلام شده اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز تا یکشنبه ۲۲ بهمن در ۴ سالن سینما ادامه دارد.