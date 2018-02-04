کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر در چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نور علی یاری با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش منابع و اطلاع بر اینکه فردی با هویت معلوم ساکن یکی از روستای های اطراف شهرستان چرداول در امر توزیع ، مواد مخدر فعالیت دارد این موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضایی از منزل متهم بازرسی در نتیجه مقدار ۴ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان افزود: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سردار یاری در پایان با هشدار به خانواده ها در خصوص معضلات و پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر برای فرد مصرف کننده و دیگر افراد جامعه خصوصاً خانواده،از شهروندان خواست برای استقرار امنیت پایدار در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.