کشف۵ تن تخم مرغ تاریخ گذشته در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، دانوش دمیریان، صبح یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان در بازرسی های شیفت عصر موفق به کشف انبار دپوی تخم مرغ های تاریخ مصرف گذشته ترکیه ای شدند که خارج از وقت اداری در حال بارگیری بود.

دمیریان میزان این تخم مرغها بیش از۴.۵ تن اعلام کرد و افزود: این تخم مرغ ها پس از کشف توقیف و برای تعیین تکلیف به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست،هر گونه فرآورده پروتئینی اعم از تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ و ماهی را صرفأ از مراکز عرضه مجاز شهرستان، تحت‌نظارت دامپزشکی تهیه کنند و با توجه به جایگاه ویژه تخم‌مرغ به عنوان یک فرآورده غنی پروتئینی پرمصرف در سبد غذایی خانوار هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضاء ثبت شد روی تخم‌مرغ و برچسب بسته‌بندی توجه کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در پایان بیان داشت: از مردم در خواست داریم در هنگام خرید تخم مرغ و مواد غذایی به تاریخ مصرف آن توجه کنند و در صورت برخورد با مواد غذایی مشکوک با شماره تلفن ۵۶۳۲۱۰۱۸ یا سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت تماس بگیرند.