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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اسامی فوتی ها و یک مصدوم حادثه سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت

اسامی فوتی ها و یک مصدوم حادثه سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت

پاکدشت- مدیر روابط عمومی اورژانس تهران اسامی فوتی ها و یک مصدوم حادثه سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت را اعلام کرد.

محمد کرم درآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه شب گذشته برخورد کامیون با پل عابر پیاده و سقوط این پل بر روی چند خودرو، اظهار داشت: متاسفانه در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله در صحنه جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: متاسفانه آقایان «عباس اکبری سرسنگی» ۶۱ ساله و «حسین امیری» ۴۰ ساله نیز در بیمارستان فوت کردند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران همچنین از اعزام «صادق اکبری سرسنگی» ۳۲ ساله به بیمارستان لقمان خبر داد و افزود: این مصدوم هم اکنون تحت مداوا است.

بر اساس این گزارش، حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شنبه یک دستگاه تریلر البرز با پایه پل عابر پیاده در محور تهران-شریف آباد، محدوده جمال آباد به تیغ آباد، برخورد  و در پی این حادثه پل عابر بر روی سطح سواره و دو دستگاه سواری سقوط کرد.

این حادثه منجر به مسدود شدن ۳ ساعته محور اصلی مشهد-تهران بعد از شریف آباد به سوی تهران شد.

کد مطلب 4218633

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