اسامی فوتی ها و یک مصدوم حادثه سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت

محمد کرم درآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه شب گذشته برخورد کامیون با پل عابر پیاده و سقوط این پل بر روی چند خودرو، اظهار داشت: متاسفانه در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله در صحنه جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: متاسفانه آقایان «عباس اکبری سرسنگی» ۶۱ ساله و «حسین امیری» ۴۰ ساله نیز در بیمارستان فوت کردند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران همچنین از اعزام «صادق اکبری سرسنگی» ۳۲ ساله به بیمارستان لقمان خبر داد و افزود: این مصدوم هم اکنون تحت مداوا است.

بر اساس این گزارش، حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شنبه یک دستگاه تریلر البرز با پایه پل عابر پیاده در محور تهران-شریف آباد، محدوده جمال آباد به تیغ آباد، برخورد و در پی این حادثه پل عابر بر روی سطح سواره و دو دستگاه سواری سقوط کرد.

این حادثه منجر به مسدود شدن ۳ ساعته محور اصلی مشهد-تهران بعد از شریف آباد به سوی تهران شد.