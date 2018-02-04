  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

چین اسلحه ریلی مافوق صوت آزمایش می کند

چین اسلحه ریلی مافوق صوت آزمایش می کند

به تازگی تصاویری منتشر شده که نشان می دهد چین مشغول آزمایش یک ریل گان مافوق صوت روی کشتی جنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، تصاویری در توییتر نشان می دهد چین مشغول آزمایش یک کشتی جنگی با نوعی «ریل گان مافوق صوت» است. این ابزار جنگی به نام «ریل گان الکترومغناطیسی» نیز مشهور است.

هم اکنون کشورهای مختلف از جمله آمریکا درپی ساخت این ابراسلحه هستند اما تاکنون نتوانسته اند آن را تکمیل و آزمایش کنند.

شیوه استفاده از انرژی الکترومغناطیس در مسلسل مشابه بکارگیری باروت در اسلحه های قدیمی است. به عبارت دیگر الکترومغناطیس سرعت گلوله و برد پرتاب آن را افزایش می دهد.

در این ابر اسلحه از دو ریل استفاده می شود که حوزه الکترومغناطیس قدرتمندی میان آنها وجود دارد. آرماتور این اسلحه یا بخش فلزی که جریان الکتریسیته را هدایت می کند، گلوله را با سرعت زیاد از میان دو ریل به خارج پرتاب می کند.

البته تصاویر منتشر شده عکس های خبری نیستند. بلکه آنها نشان دهنده ناوHaiyang Shan‌  در بندر ووهان(پایتخت ایالت هوبی) هستند. اکنون مدتی است که چین در خفا مشغول توسعه  فناوری مسلسل های خود است. با چنین ابر اسلحه ای می توان به هواپیما و موشک در آسمان شلیک کرد.

کد مطلب 4218639
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها