چین اسلحه ریلی مافوق صوت آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، تصاویری در توییتر نشان می دهد چین مشغول آزمایش یک کشتی جنگی با نوعی «ریل گان مافوق صوت» است. این ابزار جنگی به نام «ریل گان الکترومغناطیسی» نیز مشهور است.

هم اکنون کشورهای مختلف از جمله آمریکا درپی ساخت این ابراسلحه هستند اما تاکنون نتوانسته اند آن را تکمیل و آزمایش کنند.

شیوه استفاده از انرژی الکترومغناطیس در مسلسل مشابه بکارگیری باروت در اسلحه های قدیمی است. به عبارت دیگر الکترومغناطیس سرعت گلوله و برد پرتاب آن را افزایش می دهد.

در این ابر اسلحه از دو ریل استفاده می شود که حوزه الکترومغناطیس قدرتمندی میان آنها وجود دارد. آرماتور این اسلحه یا بخش فلزی که جریان الکتریسیته را هدایت می کند، گلوله را با سرعت زیاد از میان دو ریل به خارج پرتاب می کند.

البته تصاویر منتشر شده عکس های خبری نیستند. بلکه آنها نشان دهنده ناوHaiyang Shan‌ در بندر ووهان(پایتخت ایالت هوبی) هستند. اکنون مدتی است که چین در خفا مشغول توسعه فناوری مسلسل های خود است. با چنین ابر اسلحه ای می توان به هواپیما و موشک در آسمان شلیک کرد.