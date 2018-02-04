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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

رئیس دانشگاه علامه تاکید کرد:

بودجه کل دانشگاه های ایران با یک دانشگاه بزرگ دنیا برابری نمی کند

بودجه کل دانشگاه های ایران با یک دانشگاه بزرگ دنیا برابری نمی کند

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بودجه کل دانشگاه های ایران حتی با یکی از دانشگاه های بزرگ دنیا برابری نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمی صبح امروز در مراسم تقدیر از اساتید نمونه کشوری در دانشگاه علامه گفت: بودجه کل دانشگاههای کشور حتی با یکی از دانشگاه های بزرگ دنیا برابری نمی کند اما تولیدات علم و نظریاتی که از سوی جامعه دانشگاهی ما ایجاد می شود ده ها برابر دانشگاه های بزرگ دنیاست.

وی افزود: دانشگاه ها تنها حوزه خلاقیت در عرصه های مهندسی نیست بلکه دانشگاه ها محل خردورزی و طلوع اندیشه های جدید است.

سلیمی عنوان کرد: دانشگاه علامه طباطبایی رتبه اول نظریه پردازی بومی و اسلامی را در ایران به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به دهه فجر گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی شکوفایی علم و فناوری در کشور بوده است اما با وجود اینکه در حوزه های مختلف با مشکلاتی مواجه بودیم اما توانسته ایم در عرصه های علم و فناوری به دستاوردهای خوبی دست یابیم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: استادان ما با توجه به اینکه با امکانات کم اقدام به تولید علم، نظریه پردازی و دستاوردهای کاربردی می کنند در واقع همه آنها نمونه هستند.

سلیمی عنوان کرد: با تلاش دولت امیدواریم در سال آینده فشارهای موجود بر اعضای هیات علمی کاهش یابد تا بتوانیم بیشتر شاهد اندیشه ورزی و نظریه پردازی استادان باشیم.

کد مطلب 4218640

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    نظرات

    • علی ایمانی IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
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      باید این سوال رو کرد که آیا فعالیت اساتید کشور هم مثل بقیه دانشگاه ها خلاقانه هست که انتظار افزایش حقوق را دارند؟!

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