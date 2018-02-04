برگزاری اردوی ۲۱ روزه تیم ملی وزنه برداری جوانان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی جوانان وزنه بردار کشور از ۹ تا ۳۰ بهمن به منظور آماده سازی اعضای تیم در مشهد برگزار می شود.

۱۴ وزنه بردار از استان‌های مختلف کشور به همراه ۴ نفر از وزنه بردار مشهدی در این اردو حضور دارند.

طبق اعلام اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مصطفی جوادی علی آبادی و علی داودی از تهران، اسحاق ذهاب از بوشهر، حسین سلطانی و امیر عزیزی از زنجان، آرمان محمدزاده و قاسمعلی محمدپور از مازندران، عارف خاکی و رسول معتمدی از اصفهان، علیرضا زارع پور و تقی آقازاده از اردبیل، محمدحسین رئیسی، رحمان اورامه و افشین طاهری از خوزستان در این تمرینات حضور دارند.