تدوین راهنمای بالینی مشاوره ژنتیکی برای زنان مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرح فرزانه گفت: اینکه چه کسانی نیاز به مشاوره ژنتیکی دارند، به صورت یک پروتکل و راهنمای بالینی درآورده ایم که در مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان بیمارستان امام حسین موجود است و به افرادی که واجد این شرایط هستند در روزهای چهارشنبه مشاوره ارائه می شود.

وی افزود: این پروتکل شامل افرادی است که سابقه سرطان رحم، تخمدان و سینه دارند یا افرادی که خودشان سرطان ندارند اما فامیل درجه یک یا دو آنها سرطان دارند و نگران هستند که خودشان نیز مبتلا شوند.

فرزانه ادامه داد: این افراد ابتدا به متخصصان زنان یا به کلینیک بیمارستان امام حسین مراجعه می کنند و ما بر اساس راهنمای بالینی افراد را انتخاب می کنیم و به آنهایی که نیاز به مشاوره دارند اعلام می کنیم.

این متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی زنان تاکید کرد: البته الزاما هر فردی که مشاوره می شود، به تست ژنتیکی نیاز ندارد و لزوما هر کسی که تست ژنتیک می دهد، جواب تست مثبت نمی شود؛ در نتیجه نمی خواهیم که افراد نگران شوند اما می خواهیم بگوئیم این امکان پیشگیری در ایران وجود دارد و افراد می توانند از این اطلاعات به صورت شخصی استفاده کنند و برای آینده خود و فرزندان خود راهنمایی های لازم را دریافت کنند.

فرزانه گفت: به عنوان مثال اگر سرطان اپیتلیال تخمدان در فردی تشخیص داده شود، آن فرد صددرصد نیاز به مشاوره ژنتیک دارد؛ در صورت انجام تست و مثبت بودن ان، به بستگان نزدیک (دختر، خواهر و مادر) بیمار توصیه می شود مشاوره ژنتیک انجام دهند تا در صورت نیاز به تست و مثبت بودن نتیجه آزمایش، اقدامات پیشگیرانه لازم برای آنها انجام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیح داد: بر اساس این پروتکل و پس از گرفتن شرح حال از یک خانم اگر تشخیص داده شود که نیاز به مشاوره ژنتیک دارد، این خانم با یک متخصص ژنتیک بالینی مشاوره می کند و یک نمودار به صورت درختچه فامیلی برای وی تهیه می شود سپس بر اساس افرادی که در این فامیل بیمار هستند و نوع سرطانی که دارند به وی گفته می شود که بهتراست تست های ژنتیکی نشان دهنده ارثی بودن این سرطان در ژن را انجام دهد.

فرزانه ادامه داد: پس از انجام تست، اگر جواب منفی بود، وی در معرض سندرم های ژنتیک سرطانی نیست اما اگر مثبت بود، لازم است اقداماتی انجام دهد؛ مثلا به او توصیه می شود که هر شش ماه یک بار سونوگرافی انجام دهد، مراقبت های لازم را از رحم خود انجام دهد یا اگر تمایل به فرزندآوری دارد سریعترتعداد فرزندانش را کامل کند.

وی گفت: گاهی نیز به خانمی که فرضا ۴۵ سال سن دارد و جواب تست او مثبت است، توصیه می شود که برای پیشگیری از بروز سرطان های سینه یا تخمدان که در معرض ابتلای آن قرار دارد، بافت سینه یا تخمدان او برداشته شود.

دومین کنگره بین‌المللی چالش‌های بالینی در مامایی، زنان و نازایی از ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ ۹۶ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.