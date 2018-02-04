خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: انتظارها از فدراسیون دوومیدانی برای میزبانی خوب از رقابتهای داخل سالن قهرمانی آسیا زیاد بود چرا که آنها مدتی قبل جام بین المللی دوی پارس را برگزار کرده بودند و می توانستند هرآنچه در آنجا کم داشتند در داخل سالن جبران کنند. به ویژه اینکه کنترل شرایط در مسابقات سالنی به مراتب ساده‌تر از برگزاری رقابت در فضای باز است.

مجید کیهانی که مدت زیادی از ریاستش در فدراسیون دوومیدانی نمی گذرد علیرغم همه آنچه منتقدان می گفتند خوب کار کرده است. او حالا با دومین رای بالا عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک هم هست و می تواند از حقوق این ورزش مادر در یکی از اصلی ترین نهادهای ورزش کشور به خوبی دفاع کند. قدرت وی در جذب اسپانسر مالی باعث شده تا هر وقت از میزبانی حرف می زند خیال مسئولان راحت باشد. او توانایی این را دارد حداقل سهم زیادی از هزینه های این میزبانی را از طریق حامیان مالی تامین کند. مثل همین میزبانی مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا که بیشتر هزینه بالغ بر دو میلیاردی آن توسط حامیان مالی پرداخت شد.

این میزبانی را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. از محل برگزاری رقابتها و کادر اجرایی گرفته تا بحث فنی و حتی رسانه. در بسیاری از موارد فدراسیون دوومیدانی عملکرد قابل قبولی داشت و می توان نمره قبولی به مجموعه برگزاری داد ، هرچند هنوز برخی نواقص در برگزاری چنین رویدادهایی وجود دارد. نواقصی که خوشبختانه رئیس فدراسیون دوومیدانی هم در نشست خبری پیش از برگزاری رقابتها به آن اشاره کرد و گفت در اجرای مسابقات بین المللی کم تجربه هستیم.

آفتاب، خوش درخشید

مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب، دیگر آن مجموعه قبلی نیست. شاید کمتر کسی فراموش کرده باشد که وضعیت نور این سالن تخصصی دوومیدانی هرگز حتی به وضعیت متوسط هم رسیده باشد اما حالا با تجهیز سالن در آستانه رقابتهای داخل سالن قهرمانی آسیا آفتاب شرایط دیگری پیدا کرده است.

صندلی‌های تماشاگران مجموعه به بهترین شکل ممکن تجهیز شد، نور سالن، دما، وضعیت صدا و حتی تعبیه فضای مناسب برای تبلیغات دور زمین از مهمترین اقداماتی بود که فدراسیون دوومیدانی برای آفتاب انقلاب انجام داد. حالا می توان این مجموعه را سالنی آماده برای برگزاری رقابتهای داخلی و حتی بین المللی نامید. بعید به نظر می رسد هیچکدام از شرکت کنندگان از وضعیت سالن گلایه خاصی داشته باشند. هرچند آفتاب این ظرفیت را دارد که بهتر از این هم باشد اما گام نخست فدراسیون دوومیدانی برای تجهیز این ورزشگاه قابل قبول بود.

سالن آفتاب انقلاب نمره قابل قبول گرفت

فرصت حضور ایرانی ها در یک رویداد مهم

میزبانی گرفتن دوومیدانی بیش از هر چیز یک حسن داشت و آن هم اعطای فرصت حضور ورزشکاران این رشته در یکی از رویدادهای نسبتا مهم آسیایی بود. شاید اگر این رقابت در هر کشور دیگری برگزار می شد تعداد نمایندگان ایرانی حاضر در آن به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسید اما حالا فدراسیون دوومیدانی با استفاده از امتیاز میزبانی این فرصت را داشت تا در هر ماده حتی سه نماینده هم داشته باشد. با این حساب فدراسیون دوومیدانی فرصت این را داشت که تا ۷۰ نماینده هم در این مسابقات داشته باشد اتفاقی که در بسیاری از مواد افتاد و ایران با سه نماینده که برخی از آنها از تیم های نوجوانان و جوانان هم بودند در این رقابت شرکت کرد و این استعدادهای دوومیدانی در کنار اینکه شانس خود را برای کسب مدال آسیایی محک زدند از کارگاهی تجربی نیز بهره بردند.

در کنار ورزشکاران، داوران ایرانی فرصت قضاوت در یک رویداد مهم آسیایی را کسب کردند. رویدادی که البته حضور برخی قهرمانان نامدار آسیا و حتی جهان را هم در دل خود داشت.

تجهیزاتی که به مسابقات نرسید

یکی از تبلیغات فدراسیون دوومیدانی پیش از برگزاری رقابتها خریداری تجهیزات و دستگاه های فتوفینیش از کشورهای بلژیک و چین بود. دو دستگاه کامل فتو فینیش خریداری شده از بلژیک به مسابقات رسید اما تجهیزات مسابقات قهرمانی آسیا از قبیل تشک پرش نیزه، تشک پرش ارتفاع، موانع و سایر لوازم خریداری شده از چین علیرغم تلاش های گمرک ایران و به دلیل اقدامات دقیقه نودی به مسابقات نرسید. هرچند تجهیزات فعلی هم توانست انتظار شرکت کنندگان را برآورده کند اما شاید اگر فدراسیون دوومیدانی کمی زودتر در این خصوص اقدام می کرد این رقابتها را با تجهیزات و تشک های نو و استاندارد خریداری شده برگزار می کرد.

پوشش رسانه ای؛ هم خیلی خوب، هم بد

پخش زنده تلویزیونی برای رقابتهای دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در هر سه روز مسابقات از مهمترین و بزرگترین قدم های رسانه ای فدراسیون دوومیدانی بود که قابل تقدیر است. نباید از تلاش های کمیته پر تلاش روابط عمومی و تیم رسانه ای این مسابقات هم صرف نظر کرد هرچند این انتقاد وارد است که اتاق شیشه ای ورزشگاه آفتاب انقلاب هرگز شبیه یک مرکز رسانه ای استاندارد نشد. نه اینترنت مجموعه بدون قطعی بود و نه دستگاه های لازم(از لحاظ تعداد) برای ارسال اخبار توسط خبرنگاران مهیا شده بود و بار تلاش اقدامات تنها بر عهده اعضای کم تعداد روابط عمومی فدراسیون و خبرنگارانی که داوطلبانه به این مجموعه کمک کردند بود.

یکی دیگر از انتقادات وارده به مسابقات عدم تامین خوراک لازم تصویری برای خبرنگاران به ویژه از مسابقات بانوان بود. بیشتر اخبار با عکس های آرشیوی از نمایندگان ایران و حتی به تصویر کشیدن عکس از سالن مسابقات همراه بود و این موضوع برای یک میزبانی خوب نقطه منفی به شمار می رود هرچند به صورت کلی می توان بحث رسانه ای این میزبانی را قوی از لحاظ نیروی انسانی و نسبتا ضعیف از لحاظ امکانات و تجهیزات دانست. به ویژه در بخش مسابقات بانوان که هیچ خبرنگاری حق داشتن تلفن همراه را نداشت انتظار می رفت فدراسیون دوومیدانی با اختصاص دادن چند تلفن فضا را برای ارتباط خبرنگاران با رسانه های خود آماده کند. با این وجود کمیته روابط عمومی فدراسیون بار همه این کمبودهای سخت افزاری را به دوش کشید و در مجموع می توان نمره قابل قبولی به ویژه به تلاش های آنها داد.

مجید کیهانی(سمت راست رئیس فدراسیون) و مسعود سلطانی فر(وزیر ورزش - نفر وسط)

حضور نسبتا قابل قبول مسئولان در این میزبانی

حضور رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش و جوانان در محل برگزاری رقابتها و نشست هایی که آنها متعاقبا با رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا داشتند از جمله بهره وری از این مسابقات بود. نشست ها و ضیافت های پرتعداد مجید کیهانی با همتایان خود در آسیا و همچنین دهلان الحمد و ارائه پیشنهاد میزبانی های دیگر هرچند می تواند از یک بعد نقطه قدرت محسوب شود اما باید پذیرفت که تداوم میزبانی ها بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم ممکن است در مسابقات آتی ایجاد مشکل کند. بنابریان پیشنهاد منطقی به کیهانی این است که هرچند موفق در برگزاری این رقابت بوده اما در گرفتن میزبانی ها احساسی رفتار نکند.

فدراسیون دوومیدانی ایران در نقطه عطف حرکت خود قرار دارد. حالا می توان ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این رشته مادر را بیش از گذشته دید و حرکت کیهانی در توجه به استعدادهای پایه اگر تداوم داشته باشد می تواند آینده خوبی را برای دوومیدانی ایران رقم بزند. همان آینده ای که مسعود سلطانی فر در سخنان خود در دومین روز از رقابتها در جمع خبرنگاران گفت و دوومیدانی را یکی از شانس های اصلی کسب مدال در المپیک ۲۰۲۰ معرفی کرد.

درخشش دونده ها

جدا از مباحث امکانات و شرایط سخت افزاری، دونده های ایران هم در این دوره از مسابقات نتایج خوبی کسب کردند. خصوصا در بخش بانوان ورزشکاران کشورمان توانستند مدال های پرتعدادی را کسب کنند و نوید روزهای خوب در آسیا را بدهند.