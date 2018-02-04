«پاراگراف» ویژه تولد علی نصیریان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه هنرهای نمایشی «پاراگراف» که می‌کوشد هر شماره خود را به شکل پرونده به یک چهره ماندگار در عرصه‌های هنرهای نمایشی (سینما، تئاتر و تلویزیون) اختصاص دهد، در سیزدهمین شماره‌ خود به سراغ علی نصیریان رفته است.

در این شماره از «پاراگراف» گفتگوی مفصلی با علی نصیریان درباره زندگی و آثار او صورت گرفته است. علاوه بر آن یادداشت‌ها و دلنوشته‌هایی از شهرام اسدی، فرهاد آییش، پوری بنایی، بهنام بهزادی، محمدمهدی دادگو، ابوالحسن داودی، رضا درستکار، علی دهباشی، ایرج راد، مهدی سلطانی، اسماعیل شنگله، اردشیر صالح‌پور، مهدی صباغ‌زاده، مائده طهماسبی، اکبر عالمی، بهروز غریب‌پور، داود فتحعلی بیگی، حسن فتحی، محمدعلی کشاورز، محمدهادی کریمی، محمد متوسلانی، هادی مرزبان، کیوان مهرگان، داریوش مودبیان، محمدحسین ناصربخت و محمدعلی نجفی درباره ابعاد شخصیتی و آثار سینمایی، تلویزیونی و تئاتری علی نصیریان منتشر شده است.

در بخش دیگری از این شماره گفتگویی هم با باربد نصیریان سومین و آخرین فرزند علی نصیریان صورت گرفته که در آن به ابعاد خانوادگی و شخصی این چهره ماندگار پرداخته شده است.

علاوه بر این عکس‌های کمتر دیده شده و یا دیده نشده‌ای از زندگی شخصی و حرفه‌ای وی در بخش پایانی و آلبوم خاطرات این شماره از «پاراگراف» به چاپ رسیده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه «پاراگراف»، بهاره برهانی و سردبیر آن، محمدرسول صادقی است. سیزدهمین شماره این ماهنامه در ۱۰۴ صفحه گلاسه و تمام رنگی با قیمت ۹ هزار تومان تنها از طریق شهر کتاب‌ها و کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور در دسترس علاقمندان است.