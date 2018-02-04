سهمیه تولید واحدهای مرغ تخمگذار در استان قزوین تعیین شد

علی شاپورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این راستا واحدهای مرغ تخمگذار موظفند نسبت به ارائه تخم مرغ خود به میزان سهمیه تعیین شده با نرخ مصوب اقدام کنند.

وی با اشاره به این نکته که تعداد زیادی از واحد های مرغ تخمگذار موجود استان درگیر با بیماری شدند گفت : این بیماری علاوه بر زیان های مالی فراوان به تولید کنندگان تخم مرغ، باعث ایجاد اختلال در تامین تخم مرغ مورد نیاز بازار استان و کشور شد.

وی افزود: در این راستا این معاونت تلاش کرد تا تبعات بروز بیماری برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به حداقل برساند.

شاپورزاده تصریح کرد : با توجه به کمبود تخم مرغ در بازار؛ سازمان جهادکشاورزی نسبت به برگزاری جلسات متعدد با تعاونی مرغداران تخمگذار، تعزیرات حکومتی، و سایر دستگاههای وابسته و همچنین نسبت به رصد روزانه بازار اقدام می کند.

وی خاطر نشان کرد : بمنظور کاهش تنش بازار؛ این سازمان نسبت به تعیین سهمیه برای واحدهای دارای تولید اقدام کرده بطوری که این واحد می بایست نسبت به در اختیار قرار دادن بخشی از تولید خود در فروشگاههای منتخب با نرخ تعیین شده اقدام کنند.

به گفته ی این مقام مسئول؛ با برنامه ریزی لازم برای تامین تخم مرغ وارداتی از طریق اداره کل پشتیبانی امور دام در حال انجام شده، تا شهروندان استان برای ایام پایانی سال با مشکلی روبرو نشوند.

شاپورزاده تصریح کرد : این معاونت با هماهنگی اداره کل دامپزشکی کشور و استان و همچنین دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی جلسات ملی برای اخذ مجوز جوجه ریزی واحدهای استان برگزارکرده تا بزودی این واحدهای تخم گذار در استان فعالیت خود را مجددا آغاز کنند.