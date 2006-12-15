فرمانداران شهرستان های خراسان جنوبی از مشارکت حداکثری مردم قدردانی کردند

فرماندارشهرستان بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تصریح کرد: 163 هزار و 947 نفر واجد شرایط رأی دادن در شهرستان بیرجند هستند که از این تعداد 10 هزارو 345 نفر را رأی اولی تشکیل داده اند.





رجبی مقدم فرماندار سرایان نیز از کمبود تعرفه در 50 درصد از شعب اخذ رأی در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه این شهرستان دارای 25 هزار تعرفه بوده است ولی باز هم با کمبود تعرفه مواجه شده است.





در همین حال، پورسلطانی فرماندار نهبندان افزود: میزان رأی مردم این شهرستان بسیار زیاد بوده به طوری که 40 هزار تعرفه برای انتخابات خبرگان رهبری در بین شعب اخذ رأی، 20 هزار تعرفه در بین شعب اخذ رأی روستایی و10 هزار تعرفه درحوزه شهری نیز توزیع شده است.





در ادامه فرماندارشهرستان قاین اظهار داشت: میزان استقبال مردم بسیارغیر منتظره بود و در بعضی شعب شهری و روستایی برای دومین و سومین بار تعرفه توزیع شد.





نژاد حسین گفت: 4 هزار و 65 نفر ناظر و بازرس در 255 شعبه،‌5 بخش کار انتخابات درشهرستان قاین را انجام می دهند.





براتی فرماندارسربیشه حضور باشکوه مردم موجب درخواست 2هزار تعرفه مجدد از مرکز استان شده است.





به گزارش مهر در بیرجند، شمارش آراء درشهرستان های خراسان جنوبی آغاز و همچنان ادامه دارد.