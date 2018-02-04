به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا غیاثی درباره صحبت‌های علی کریمی بعد از پایان بازی سپیدرود و انتقاداتش از وی به رادیو تهران گفت: تا جایی که یادم می آید بنده به علی کریمی بی حرمتی نکرده ام و یا یکبار هم درباره تیم هایی که کریمی در آن بوده، حرفی نزده ام.

وی افزود: کریمی یک عادتی دارد که وقتی عصبانی می شود عقده اش را سر یک نفر خالی می کند. او یکبار در ویتنام به داور لگد می زند؛ یکبار هم در جام جهانی ۲۰۰۶ به کُلمن کنار خط. من در هیچ چیز دخیل نیستم و داوران مسابقات را هم نمی چینم. حالا کریمی مرا پیدا کرده و هرچه دلش خواست گفته است.

سخنگوی کمیته داوران درباره اینکه کریمی گفته است غیاثی زمانی که پست نداشت انتقاد می کرد ولی حالا چیزی نمی گوید، تاکید کرد: اینها حرف کریمی نیست. من الان هم مطالبی را می نویسم و به دبیر فدراسیون می دهم. کریمی هم قرار است مثل شما کارشناس باشد. کریمی جزو بهترین بازیکنان فوتبال بوده و آدم خیرخواهی است. من تا امروز هم یکبار درباره کریمی حرفی نزده بودم. تعجب می کنم چرا او نام من و اصفهانیان را آورده است.