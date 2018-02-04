ناکارآمدی افراد را به حساب نظام ننویسم/ تحویل ۳۰۰ مدرسه تا مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت هزار مدرسه در مناطق محروم با وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: عمده ترین مشکل کشور اشتغال و معیشت است اما دستاوردهای زیادی نیز در کشور داریم‌.

وی افزود: متاسفانه رقابت های سیاسی، دستاوردهای انقلاب را به یغما می برد این چیزی است که دشمن می خواهد. باید رقابت های سیاسی به رفاقت های سیاسی تبدیل شود.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: همه دلسوزان نظام باید رعایت کنند و انقلاب اسلامی دستاوردهایی زیادی برای کشور دارد.

وی ادامه داد: با این رقابت های سیاسی به نظام، شهدا و امام اجحاف می کنیم. نباید ناکارآمدی افراد به حساب ناکارمدی نظام نوشت.

مخبر گفت: نکته ای که مردم کشور را آزار می دهد اشتغال است. با نعمت های خدادادی که کشور دارد می‌توانیم مشکل اشتغال را حل کنیم.

وی تاکید کرد: امام، شهدا و خانواده شهدا بر گردن ما حق دارند به همین دلیل باید از دستاوردهای امام دفاع کنیم. همچنین بدون هیچ محدودیتی باید مشکلات را نیز بازگو و نقد کنیم.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بیان کرد: رسانه ها می توانند حامی حق مردم و خون شهدا باشند. ستاد به عنوان یک نهاد صد درصد خدمت گزار است که به مناطق محروم خدمت می کند.

وی با بیان اینکه امروز مدرسه سازی بخشی از کارهایی است که ستاد فرمان امام‌ انجام می دهد گفت:تا امروز ۳۶۰ هزار اشتغال زایی در مناطق محروم کرده ایم و خواهیم کرد.

مخبر گفت: هزار مدرسه اول ساخته شد و هزار مدرسه دوم را تا ۱۴۰۰ خواهیم ساخت. غریب به هزار میلیارد تومان باید سرمایه گزاری کنیم.

وی یادآور شد: پس از امضای تفاهم نامه ی امروز، به فوریت قرداد ساخت ۴۳۸ مدرسه ی جدید برکت با ۲ هزار و ۶۰۰ کلاس درس و ظرفیت پذیرش ۵۵ هزار دانش آموز برای نقاط محروم کشور به ویژه مناطق زلزله زده تنظیم و ابلاغ می شود.

مخبر گفت: در آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۷، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ مدرسه ی جدید با ۲ هزار کلاس درس و ظرفیت پذیرش ۴۴ هزار دانش آموز در مناطق محروم و زلزله زده تکمیل و تحویل خواهد شد.