نماز جماعت در تمام مدارس آران و بیدگل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معدندار صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای برگزاری نماز جماعت در زمینه تامین مکان اقامه نماز و روحانی صورت گرفته است، اظهار داشت: از ۱۲۰ مدرسه در دوره های مختلف تحصیلی، بیش از ۹۰ درصد نمازهای جماعت به امامت یک روحانی از حوزه های علمیه شهر برگزار می شود.

وی ترویج فرهنگ نماز در بین قشر نوجوان را ضروری خواند و تصریح کرد: توجه به این فریضه مهم در کنار فعالیت های آموزشی می تواند روح دانش آموزان را برای تحصیل علم و معرفت آماده تر کند.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل در ادامه با اشاره به ارتباط مناسب آموزش و پرورش آران و بیدگل با حوزه های علمیه گفت: هم اکنون ۲۲ مشاور خواهر از حوزه علمیه حضرت زینب (س) و دو مشاور از حوزه علمیه برادران شهرستان به صورت مستمر در مدارس، فعالیت های مشاوره مذهبی را انجام می دهند.

وی فعالیت مشاوره های مذهبی به ویژه در بخش دانش آموزان دختر را نیاز امروز جامعه دانش آموزی بیان کرد و افزود: مشاوران مذهبی با روش های خاص می توانند کمک آموزش و پرورش در امر مهم پرورش باشند.

معدندار در ادامه به فعالیت های گسترده فرهنگی و پرورشی در سطح آموزش و پرورش آران و بیدگل پرداخت و اظهار داشت: رشد ۳۰۰ درصدی کسب رتبه های برتر در مسابقات مختلف فرهنگی و قرآنی و معرف در استان در مدت دو سال اخیر نشان از توجه به موضوع مهم پرورشی است.