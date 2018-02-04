اختصاص‌ ۳۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه/ فرسودگی ۳۰ هزار مدرسه 

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی در حاشیه مراسم‌انعقاد تفاهم‌نامه با ستاد اجرایی حضرت امام (ره) گفت: تعداد ۳۰ هزار مدرسه به سرعت به تخریب، بازسازی و مقاوم سازی نیاز دارند.

وی افزود: تلاش و کمکی که بنیاد برکت انجام می دهد هر چند از حیث کمی و اینکه در مناطق محروم ساخته می شود قابل تقدیر است اما جنبه مهمتر آن فرهنگ سازی برای ساخت مدرسه است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از ۱۰۰ هزار مدرسه حدود ۳۰ هزار مدرسه توسط خیرین ساخته شده است. حرکت بنیاد برکت نیز جنبه فرهنگ سازی دارد.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ سهم آورده دولت برای مشارکت با خیرین بیشتر شده است. اگر خیری ۵۰ درصد آورده داشته باشد ۵۰ درصد را دولت می دهد. در سال گذشته متاسفانه دولت تنها ۲۰ درصد توانست تخصیص دهد.

بطحایی تاکید کرد: در بودجه سال ۹۷ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان غیر از اعتبارات عمرانی پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: در آموزش و پرورش اعداد نجومی و بزرگ است. هزار مدرسه در مناطقی ساخته می شود که امکان کمک مردمی وجود ندارد اما عدالت آموزشی را برقرار می‌کند. امیدواریم ستاد اجرایی فرمان امام (ره) علاوه بر ساخت مدرسه، سالن ورزشی و کتابخانه نیز تامین کند.