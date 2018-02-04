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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

معاون توسعه و مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور:

ایثارگران پیشتازان عرصه خدمت در جامعه هستند

ایثارگران پیشتازان عرصه خدمت در جامعه هستند

ری- معاون توسعه و مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با حضور در حرم مطهر امام راحل گفت: ایثارگران پیشتازان عرصه خدمت در جامعه هستند.

سید منصور میرمرادی، پیش از ظهر یکشنبه، به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی(ره) با حضور در حرم مطهر ایشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی که با همت و تلاش هایی که حضرت امام خمینی(ره) داشت و همت بزرگی که مردم به خرج دادند و نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد.

میر مرادی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین سایر دستگاه ها خود را مکلف و پیشتاز می داند که در این ایام برای تجدید میثاق مجدد با ولایت و امام و رهبری و آرمان های نظام جمهوری اسلامی امروز را در مرقد مطهر ایشان حضور پیدا کنند و بیعت خود را تازه کنند و همانطورکه تا به امروز ایثارگران بهترین و گرانبهاترین چیزهای خود را برای تحقق نظام اسلامی تقدیم کرده اند همچون گذشته با استقامت و مقاومت بیشتر در خدمت نظام و مردم هستند. 

وی بیان داشت: ویژگی بسیار خوبی که در جامعه ایثارگران وجود دارد این است که اگر روزی برای حفظ کیان نظام اسلامی لازم باشد که حضور فعال داشته باشند در صحنه حاضر هستند و امروز نیز ایثارگران در عرصه های مختلف خدمت به کشور و نظام و جامعه و خدمت در مناطق محروم پیشتاز هستند و این توفیق وجود دارد که در کنار دولت تلاش کنیم و در جهت خدمتگزاری و مردم و جامعه ایثارگری به خدمت بپردازیم و باید بگوییم که ایثارگران پیشتازان عرصه خدمت در جامعه هستند.

معاون توسعه و مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در پایان گفت: تمام واژه ای که از امام در گوش و ذهن همه مسئولین باید وجود داشته باشد این است که روزی که در شیپور جنگ در ایران دمیده شد، امام فرمود؛ مکلف به حضور هستید و وقتی که جنگ تمام شد ایشان تکلیف را برای همه حفظ نظام دانست و لذا امروز هم اگرچه امام به صورت فیزیکی حاضر نیستند اما روح بلند امام بزرگوار حضور دارد و تاکید موکد بر حفظ نظام است و بایدهمگی در این زمینه تلاش کنیم تا ارزش های انقلاب اسلامی به خوبی حفظ شود.

کد مطلب 4218782

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