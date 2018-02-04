سید منصور میرمرادی، پیش از ظهر یکشنبه، به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی(ره) با حضور در حرم مطهر ایشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی که با همت و تلاش هایی که حضرت امام خمینی(ره) داشت و همت بزرگی که مردم به خرج دادند و نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد.

میر مرادی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین سایر دستگاه ها خود را مکلف و پیشتاز می داند که در این ایام برای تجدید میثاق مجدد با ولایت و امام و رهبری و آرمان های نظام جمهوری اسلامی امروز را در مرقد مطهر ایشان حضور پیدا کنند و بیعت خود را تازه کنند و همانطورکه تا به امروز ایثارگران بهترین و گرانبهاترین چیزهای خود را برای تحقق نظام اسلامی تقدیم کرده اند همچون گذشته با استقامت و مقاومت بیشتر در خدمت نظام و مردم هستند.

وی بیان داشت: ویژگی بسیار خوبی که در جامعه ایثارگران وجود دارد این است که اگر روزی برای حفظ کیان نظام اسلامی لازم باشد که حضور فعال داشته باشند در صحنه حاضر هستند و امروز نیز ایثارگران در عرصه های مختلف خدمت به کشور و نظام و جامعه و خدمت در مناطق محروم پیشتاز هستند و این توفیق وجود دارد که در کنار دولت تلاش کنیم و در جهت خدمتگزاری و مردم و جامعه ایثارگری به خدمت بپردازیم و باید بگوییم که ایثارگران پیشتازان عرصه خدمت در جامعه هستند.

معاون توسعه و مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در پایان گفت: تمام واژه ای که از امام در گوش و ذهن همه مسئولین باید وجود داشته باشد این است که روزی که در شیپور جنگ در ایران دمیده شد، امام فرمود؛ مکلف به حضور هستید و وقتی که جنگ تمام شد ایشان تکلیف را برای همه حفظ نظام دانست و لذا امروز هم اگرچه امام به صورت فیزیکی حاضر نیستند اما روح بلند امام بزرگوار حضور دارد و تاکید موکد بر حفظ نظام است و بایدهمگی در این زمینه تلاش کنیم تا ارزش های انقلاب اسلامی به خوبی حفظ شود.