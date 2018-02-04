اسامی ۱۰ استاد نمونه کشوری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر عادل آذر استاد دانشگاه تربیت مدرس، حسین آفریده استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین خادمی موغاری از دانشگاه صنعتی اصفهان و محمد دبیر مقدم از دانشگاه علامه طباطبایی معرفی و تقدیر شدند.

همچنین در این مراسم حسین سرپولکی از دانشگاه علم و صنعت، محمدحسن سعیدی از دانشگاه صنعتی شریف، منیجه شهنی از دانشگاه شهید چمران اهواز، ناصر طالب بیدختی از دانشگاه شیراز، کمال الدین قرنجیگ از موسسه پژوهشی علم و فناوری رنگ و پوشش و داود نعمت اللهی از دانشگاه بوعلی سینا تقدیر شدند.