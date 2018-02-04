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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

با حضور وزیر علوم؛

اسامی ۱۰ استاد نمونه کشوری اعلام شد

اسامی ۱۰ استاد نمونه کشوری اعلام شد

۱۰ نفر از اساتید نمونه کشور ظهر امروز با حضور وزیر علوم در دانشگاه علامه طباطبایی تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر عادل آذر استاد دانشگاه تربیت مدرس، حسین آفریده استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین خادمی موغاری از دانشگاه صنعتی اصفهان و محمد دبیر مقدم از دانشگاه علامه طباطبایی معرفی و تقدیر شدند.

همچنین در این مراسم حسین سرپولکی از دانشگاه علم و صنعت، محمدحسن سعیدی از دانشگاه صنعتی شریف، منیجه شهنی از دانشگاه شهید چمران اهواز، ناصر طالب بیدختی از دانشگاه شیراز، کمال الدین  قرنجیگ از موسسه پژوهشی علم و فناوری رنگ و پوشش و داود نعمت اللهی از دانشگاه بوعلی سینا تقدیر شدند.

کد مطلب 4218798

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    نظرات

    • مهسا IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      استاد نمونه کسی است که بدون داشتن پست مدیریتی این عنوان را کسب کند.چون در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی رانت پست مدیریتی باعث امتیازات فراوان می شود. می توان تحقیق کرد و به این نتیجه رسید.

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