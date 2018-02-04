انقلاب اسلامی معادلات شرق و غرب را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خیرخواه صبح یکشنبه در همایش تخصصی ائمه جمعه و جماعات اهل سنت استان گلستان که با موضوع «انقلاب اسلامی، ارزش‌های اسلامی و تمدن نوین اسلامی» در گنبد کاووس برگزار شد، اظهار کرد: در جهان انقلاب‌های زیادی رخ داده که با گذشت زمان با مشکلات زیادی مواجه شدند اما در عصر ما انقلابی اتفاق افتاد که با دیگر انقلاب‌ها متفاوت بود.

وی افزود: خاطرات قبل و پس از انقلاب قابل تامل و تفکر است و رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند بیان خاطرات قبل از انقلاب را با ۱۰۰ کتاب هم نمی‌توان بازگو کرد.

خیرخواه با اشاره به شخصیت امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) با تمام رهبران جهان تفاوت داشت و خودشان اذعان داشتند امدادهای غیبی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی دست داشت.

وی ادامه داد: به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی تمام معادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرق و غرب را بر هم زد و با پیروزی آن مقابل نظام سلطه ایستاد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) از همان ابتدا افق دور آینده را می‌دید و برای مذهب خاصی انقلاب نکرد بلکه تدام دین مبین اسلام را در دستور کار داشت و امروز شاهد جهانی شدن انقلاب و دین مبین اسلام و تاثیرگذاری آن در تمام دنیا هستیم.

خیرخواه احیای هویت اسلامی, طرح اندیشه حکومت اسلامی, دفاع از آرمان‌های مقدس فلسطین, ایجاد وحدت و هم بستگی اسلامی در جهان و طرح گفتمان در سطح جهان بین مذاهب اسلامی را از تحولات انقلاب عنوان و تصریح کرد: امروز هویت اسلامی به عنوان یک امتیاز نهایی شناخته شده و حکومت اسلامی در تمام نقاط جهان تاثیرگذار است.

خیرخواه افزود: امروز آرمان حمایت از فلسطین در جهان اسلام تقویت شده و تمام مسلمانان پشتیبان و حامی مردم مظلوم فلسطین و خواهان آزادی انها از ظلم و ستم هستند.

وی یادآور شد: امروز اندیشه‌های امام خمینی (ره) و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی عامل پشتیبانی، وحدت و همبستگی اقوام و مذاهب اسلامی در ایران و جهان اسلام است.