افتتاح متمرکز ۲۴پروژه در سرخه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان سرخه بعد از ظهر یکشنبه میزبان دولتمردان و مسئولان استانی و شهرستانی در مراسم افتتاح متمرکز ۲۴پروژه ویژه دهه فجر در بخش‌های عمرانی و اقتصادی بااعتبار ۱۷ میلیارد تومان است، همچنین کلنگ آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه نیز در این روز بر زمین خواهد خورد.

فرماندار سرخه در حاشیه این مراسم که در محل سالن باران این شهر در حالا برگزاری است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۱۴ پروژه از ۲۴پروژه عمری و اقتصادی شهرستان مختص به توزیع برق است، گفت: با اجرای این طرح‌ها، مشکل نوسانات برق در روستاهای سرخه برطرف می‌شود.

علی مویدی زاده همچنین گفت: دهیاری لاسجرد با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان و در ۲۵۰ متر مربع زیربنا، احداث سالن جلسات دهیاری مومن آباد، اجرای فییبر نوری دهیاری اروانه، نصب لوازم بازی در پارک های سرخه، گارد ریل روستای اروانه و ... نیز در زمره دیگر طرح های مورد بهره برداری قرار گرفته در سومین روز از دهه فجر در سطح شهرستان سرخه هستند.

وی از بهره بردرای ساختمان بنیاد شهید سرخه نیز خبر داد و بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۵۰میلیون تومان و با مساعدت سفر رئیس جمهوری به سرخه احداث و به بهره برداری رسید.

فرماندار سرخه بزرگترین طرح سرخه را برای افتتاح در حوزه دامپزشکی دانست و تاکید کرد: خط تولید آنزیمیت با ظرفیت ۴۵هزار تن و با اعتبار ۱۵میلیارد تومان مهمترین طرح تولیدی شهرستان است که امروز با حضور استاندار سمنان افتتاح شد.

مویدی زاده همچنین درباره اجرای عملیات ساخت طرح های دیگر سرخه نیز تاکید کرد: سه طرح در مجموعه شهرداری شامل بوستان خیابان ادهم به متراژ ۹۰۰ متر مربع و با اعتبار ۱۵۰میلیون تومان، احداث زمین فوتبال در متراژ یک هزار و ۳۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۰۰میلیون تومان و محوطه بازی اتیلن به متراژ ۴۰۰ متر مربع و با اعتبار ۴۰میلیون تومان در زمره طرح هایی هستند که امروز با حضور استاندار سمنان کلنگ زنی می شود.

وی افزود: کلنگ مجتمع برق رسانی ۱۰۵واحدی بسیجیان میدان ۹دی سرخه به طول ۱۰۵ متر و با اعتبار ۳۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان و همچنین احداث شبکه فشار متوسط دو مداره هوایی با اعتبار ۹۴میلیون تومان از دیگر طرح هایی هستند که عملیات اجرایی آنها با حضور استاندار سمنان آغاز می شود.