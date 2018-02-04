خانه نشین شدن مدیران توانمند بزرگترین خیانت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی در همایش تخصصی تقریب عملی محور توسعه و اقتصاد پویا که ظهر امروز در کتابخانه امام خامنه ای در شهر سنندج برگزار شد، گفت: بحث توسعه اقتصاد و پیشرفت به وحدت نیاز دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: همه مسلمان یک قرآن و پیامبر دارند پس می توانند به یکدیگر کمک کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان می خواهند مسلمانان از یکدیگر دور باشند، گفت: اگر دشمنان بگذارند و مسلمانان عاقل باشند که فریب دشمن را نخورند می توان به تقریب عملی رسید.

آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه افراد شوخی ها را جدی و موارد جدی را شوخی می گیرند، گفت: در کنسرتی که هیچ اطلاعات و آموزشی به افراد داده نمی شود صندلی ها پر و جای خالی پیدا نمی شود اما از اطلاعات یکدیگر برای آموزش استفاده نمی کنند.

وی گفت: در کردستان ۳۰ درصد از ایتام توسط افراد داخل استان حمایت می شوند و ۷۰ درصد از حامیان این یتیمان از استان های شیعه نشین هستند و این تعریف تقریب عملی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: نزولات آسمانی در کردستان دو برابر میانگین کشوری است و می تواند غیر از خود کردستان، چند استان دیگر را نیز آب بدهد.

وی با بیان اینکه سماق اورامان می تواند به برند جهانی تبدیل شود، گفت: گوشت، شیلات، عسل و بسیاری دیگر از پتانسیل هایی که در کردستان وجود دارد از بهترین ها است و نیاز به سرمایه گذاری های میلیاردی ندارند و با کمترین هزینه می توانند به برند جهانی تبدیل شوند.

آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به رشد تمامی بخش ها از جمله بخش آموزش عالی در کردستان، افزود: بیش از ۳۰۰ دانشجو تربیت معلم زیر نظر دانشگاه رازی کرمانشاه قبل از انقلاب تحصیل کردند و سطح سواد ۲۹ درصد بود اما اکنون بسیاری از رشته ها در کردستان وجود دارد و آموزش ها در دانشگاه های استان تکمیلی شده و تمام این ها از برکات انقلاب اسلامی در کردستان است.

به گفته وی، مدیریت از عوامل توسعه است که در کردستان و حتی در کشور مشکل دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: اساس موفقیت ها در مدیریت و همکاری است که مشکلات زیادی در این موارد در کشور وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز به این مهم اشاره کرده اند.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: استفاده از مدیران ناتوان در پست های مدیریتی و خانه نشین شدن مدیران توانمند بزرگترین خیانت است که به مردم می شود.

وی گفت: تقریب عملی و اقتصاد پویا بسیار در کردستان مصداق دارد و باید به گوش مسئولین برسد و انتظار می رفت که از مسئولان اجرایی افرادی در این جلسه حضور پیدا می کردند.