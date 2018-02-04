به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستان شهید مجید بشکوه با حضور سرپرست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای نروژ، کره جنوبی و فرانسه در شهر بوشهر افتتاح شد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان بوشهر در این آئین اظهار داشت: بسیار خرسند هستیم و امروز را یک روز خوب میدانیم و روز شیرینی برای ما است که یک مرکز آموزشی را افتتاح میکنیم.
عبدالرضا بشیری اضافه کرد: ما تمام کشورهای دنیا را حلقههای به هم پیوسته میدانیم و معتقدیم که در هر نقطهای از دنیا اگر آموزش به صورت صحیح انجام شود جهانی امنتر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در زبان فارسی یک ضرب المثل داریم با این عنوان که وقتی در یک مدرسه باز میشود در یک زندان بسته خواهد شد و آموزش را اساسیترین و واقعیترین کار میدانیم.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان بوشهر افزود: پیامبر معظم اسلام(ص) میفرمایند که ز گهواره تا گور دانش بجوی به این معنی که ما همیشه و در همه سن و سال نیاز به آموزش داریم.
دبیرستان شهید مجید بشکوه توسط وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان احداث شده است.
اعطا کنندگان این مدرسه جمهوری چک، موسسه آموزش کودک، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ژاپن، جمهوری کره، نروژ و فدراسیون روسیه هستند.
نظر شما