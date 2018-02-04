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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

با حضور سرپرست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

دبیرستان شهید مجید بشکوه در بوشهر به بهره‌برداری رسید

دبیرستان شهید مجید بشکوه در بوشهر به بهره‌برداری رسید

بوشهر - با حضور سرپرست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دبیرستان شهید مجید بشکوه در بوشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستان شهید مجید بشکوه با حضور سرپرست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای نروژ، کره جنوبی و فرانسه در شهر بوشهر افتتاح شد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان بوشهر در این آئین اظهار داشت: بسیار خرسند هستیم و امروز را یک روز خوب می‌دانیم و روز شیرینی برای ما است که یک مرکز آموزشی را افتتاح می‌کنیم.

عبدالرضا بشیری اضافه کرد: ما تمام کشورهای دنیا را حلقه‌های به هم پیوسته می‌دانیم و معتقدیم که در هر نقطه‌ای از دنیا اگر آموزش به صورت صحیح انجام شود جهانی امن‌تر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در زبان فارسی یک ضرب المثل داریم با این عنوان که وقتی در یک مدرسه باز می‌شود در یک زندان بسته خواهد شد و آموزش را اساسی‌ترین و واقعی‌ترین کار می‌دانیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان بوشهر افزود: پیامبر معظم اسلام(ص) می‌فرمایند که ز گهواره تا گور دانش بجوی به این معنی که ما همیشه و در همه سن و سال نیاز به آموزش داریم.

دبیرستان شهید مجید بشکوه توسط وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان احداث شده است.

اعطا کنندگان این مدرسه جمهوری چک، موسسه آموزش کودک، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ژاپن، جمهوری کره، نروژ و فدراسیون روسیه هستند.

کد مطلب 4218824

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