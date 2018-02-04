به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری امارات ۲۴، گزارش های رسانه ای حاکی است که داعش تلاش می کند در سال جاری میلادی حضور خود را در صحرای لیبی گسترده تر کند.

بر اساس این خبر همزمان با خروج تروریست های داعش از مناطق کوهستانی و صحرایی در عراق و سوریه، لیبی به عنوان گزینه احتمالی برای تجدید قوای نیروهای این گروهک تروریستی مطرح شده است به همین دلیل این گروهک مناطق جنوبی و صحرای لیبی را به منطقه اصلی برای تقویت فعالیت های خود تبدیل کرده است.

بر اساس این خبر سرکرده های ارشد داعش هم به لیبی سفر کرده اند که حضور این گروهک تروریستی را در صحرای لیبی توسعه بدهند.

گزارش ها حاکی است که لیبی می تواند به یکی از اصلی ترین مقصدهای تروریست های داعش که از سوریه و عراق فرار کرده اند، تبدیل شود و لیبی کشوری است که در طول ۷ سال گذشته به محل جولان تروریست ها تبدیل شده است و ۲۶۰۰ تا ۳۵۰۰ تروریست خارجی تلاش کرده اند در طول این سالها به گروهک های تروریستی موجود در لیبی بپیوندند که فقط ۱۵۰۰ تن از آنها از تونس راهی لیبی شده بودند.