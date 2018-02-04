آمادگی ایران برای انتقال تجارب دارویی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری، گفت: ما با توجه به شرایط سخت سوریه به مشکلات حوزه دارویی این کشور واقف هستیم و در زمینه همکاری دوجانبه و انتقال تجربیات آماده هرگونه همکاری هستیم و بر همین اساس در جلسات کاری خود با مدیران شرکت های دارویی، همه سرمایه گذاران را برای ورود به بازار سوریه ترغیب و تشویق می کنیم.

وی اظهارداشت: با توجه به سطح همکاری های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و سوریه لازم است در حوزه سلامت و دارو نیز همکاری های ما دوچندان شود و انتقال تجربیات و همکاری دوجانبه با سوریه برای ما مایه مباهات و افتخار است.

دکتر اسدی لاری قائم مقام وزیر بهداشت نیز در این دیدار اظهار داشت: وزارت بهداشت آمادگی دارد طبق تفاهم نامه سال ۲۰۱۶ وزرای بهداشت دوکشور در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی با کشور سوریه همکاری های دوجانبه داشته باشد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه تولید محصولات دارویی و انتقال تجربیات در زمینه آموزشی و فناوری تولید دارو با کشور سوریه همکاری کند.

در ادامه این دیدار دکتر عبود، معاون دارویی وزیر بهداشت سوریه با ابراز خرسندی از سفر به ایران و بازدید از کارخانه های داروسازی و دستاوردهای دارویی ایران بیان کرد: بهترین مسئله برای کشور سوریه مبادلات دارویی هست و در مدت اخیر اعتبارات دارویی خوبی وارد سوریه شده است.

وی تاکید کرد: سوریه نیاز به همکاری و مراودات دارویی بیشتری با ایران است و امیدواریم در سال ۲۰۱۸ این همکاری ها دوچندان شود.

معاون دارویی وزیر بهداشت سوریه خاطرنشان کرد: ما در زمینه آموزش پرسنل حوزه دارویی خواستار همکاری ایران هستیم تا تجربیات موفق ایران در حوزه دارویی به کشور ما انتقال یابد.

در پایان این دیدار، صورت جلسه همکاری های ایران و سوریه در زمینه دارو و انتقال تجربیات آموزشی به سوریه توسط معاون دارویی وزارت بهداشت سوریه و رئیس سازمان غذا و دارو امضا شد.