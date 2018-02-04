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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

رئیس کمیته روابط خارجی دوما:

دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر مسابقه تسلیحاتی را افزایش می‌دهد

دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر مسابقه تسلیحاتی را افزایش می‌دهد

رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه با خطرناک خواندن دکترین جدید هسته ای آمریکا عنوان داشت که این دکترین خطر بروز مسابقه تسلیحاتی را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه در واکنش به دکترین جدید هسته ای آمریکا گفت: واقعیت این است که این دکترین بدین جهت که اصول معاهده کاهش تسلیحات هسته ای را نقض می کند بسیار خطرناک است. به گفته کارشناسان از آنجا که این دکترین اجازه استفاده از تسلیحات هسته ای را در جنگ علیه دیگر کشورها می دهد خطر بروز مسابقه تسلیحاتی را افزایش می دهد.

اسلوتسکی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود: اکنون سایر کشورها نیز می توانند دکترین هسته ای خود را تغییر بدهند. استراتژی آمریکا برای توسعه کلاهک های هسته ای جنگی که کاربرد راحتری دارند موانع استفاده سایر کشورها از تسلیحات هسته ای را کاهش داده و در نتیجه خطر جنگ هسته ای را افزایش می دهد. بویژه آنکه با توجه به فاکتورهایی همچون اقدامات کره شمالی، این خطر افزایش می یابد.

به گزارش مهر، راهبرد جدید هسته‌ای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، که روز جمعه اعلام شد به طور عمده با هدف مقابله با اقدامات روسیه در سال‌های اخیر، درصدد است زرادخانه هسته‌ای آمریکا را بازنگری کند.

کد مطلب 4218868
عبدالحمید بیاتی

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