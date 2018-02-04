نگرانی نمایندگان از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه، نمایندگان وارد بررسی بندهای مربوط به امور مالیاتی شدند.

کمیسیون تلفیق بودجه، بندی از لایحه بودجه دولت در خصوص مالیات بر ارزش افزوده را حذف کرده بود.

بررسی این ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت و تقریبا همه نمایندگان دولت در صحن حضور یافتند، علاوه بر این محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در صحن مجلس حضور یافت.

نمایندگان دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از حذف این بند به کار بستند تا جایی که فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به نمایندگان دولت به شوخی گفت نمایندگان دولت تظاهرات نکنند.

این تلاش تا جایی بود که یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق ناچار شد اعلام کند کمیسیون تلفیق با مصوبه این کمیسیون مبنی بر حذف بند (ز) مخالف است.

پس از مخالفت صحن علنی با حذف این بند، بررسی بازگشت به لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان، نمایندگان با بازگشت به لایحه دولت نیز مخالفت کردند و این بند جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

طبق این بند به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می شد ضریب ارزش افزوده فعالیت مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کنند.

نمایندگان نگران بودند که این ضریب افزاینده باشد، علیرغم اینکه نوبخت اعلام کرد این ضریب کاهنده خواهد بود.