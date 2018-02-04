کنسرت ها در چارچوب شرع و قانون باشد/شروط ستاد امر به معروف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌جنوبی با برگزاری جشن و کنسرت مخالف نیست ولی معتقد است که کنسرت‌ها باید در چهارچوب شرع و قانون انجام شود.

دبیر ستاد امر به معروف خراسان‌جنوبی بیان کرد: ستاد برای برگزاری کنسرت در خراسان‌جنوبی چند شرط دارد که یکی از آنها مختلط نبودن جشن و کنسرت موسیقی است.

قاسمی ادامه داد: برگزار نشدن کنسرت در ایام سوگواری، برگزار شدن کنسرت در یک سالن استاندارد، رعایت آیین‌نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه نیروی انتظامی از دیگر شروط ستاد برای برگزاری جشن و به ویژه کنسرت در خراسان‌جنوبی است.

وی با اشاره به اینکه نباید شادی را در موسیقی همراه با اختلاط زن و مرد تعریف کرد، افزود: از طرفی ما معتقد هستیم که بر اساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی محیط دانشگاه یک مکان آموزشی است و نباید در آن کنسرت موسیقی برگزار شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه جشن‌های دانشجویی نیز نباید در محیط غیر دانشگاه برگزار شود، گفت: وقتی ما موسیقی اصیل و بومی داریم چرا باید به سمت موسیقی‌هایی برویم که از لحاظ شرعی نادرست است و از طرفی وقتی یک جشن و کنسرت برگزار می شود مدیر برگزار کننده آن باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه با این شروط اگر کنسرت و جشنی برگزار شود ما با آن مخالفتی نداریم، گفت: ما با اصل برگزاری کنسرت در خراسان جنوبی مخالفتی نداریم بلکه بحث ما بر سر نحوه اجرای جشن و کنسرت است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان‌جنوبی هزار و ۴۰۰ نفر جزو گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر هستند که ۸۰۰ نفر از آنان در این زمینه آموزش دیده و در دهه فجر برای ۳۵۰ نفر آنان کارت شناسایی صادر می‌شود.

قاسمی یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر یک موضوع همگانی است و در این راستا در مساجد و ادارات شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.