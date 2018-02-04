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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

دبیر ستاد امر به معروف خراسان‌جنوبی:

کنسرت ها در چارچوب شرع و قانون باشد/شروط ستاد امر به معروف

کنسرت ها در چارچوب شرع و قانون باشد/شروط ستاد امر به معروف

بیرجند- دبیر ستاد امر به معروف خراسان‌جنوبی گفت: ستاد امر به معروف با اصل برگزاری کنسرت مخالفتی ندارد بلکه برای برگزاری آن رعایت شروطی را ضروری می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌جنوبی با برگزاری جشن و کنسرت مخالف نیست ولی معتقد است که کنسرت‌ها باید در چهارچوب شرع و قانون انجام شود.

دبیر ستاد امر به معروف خراسان‌جنوبی بیان کرد: ستاد برای برگزاری کنسرت در خراسان‌جنوبی چند شرط دارد که یکی از آنها مختلط نبودن جشن و کنسرت موسیقی است.

قاسمی ادامه داد: برگزار نشدن کنسرت در ایام سوگواری، برگزار شدن کنسرت در یک سالن استاندارد، رعایت آیین‌نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه نیروی انتظامی از دیگر شروط ستاد برای برگزاری جشن و به ویژه کنسرت در خراسان‌جنوبی است.

وی با اشاره به اینکه نباید شادی را در موسیقی همراه با اختلاط زن و مرد تعریف کرد، افزود: از طرفی ما معتقد هستیم که بر اساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی محیط دانشگاه یک مکان آموزشی است و نباید در آن کنسرت موسیقی برگزار شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه جشن‌های دانشجویی نیز نباید در محیط غیر دانشگاه برگزار شود، گفت: وقتی ما موسیقی اصیل و بومی داریم چرا باید به سمت موسیقی‌هایی برویم که از لحاظ شرعی نادرست است و از طرفی وقتی یک جشن و کنسرت برگزار می شود مدیر برگزار کننده آن باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه با این شروط اگر کنسرت و جشنی برگزار شود ما با آن مخالفتی نداریم، گفت: ما با اصل برگزاری کنسرت در خراسان جنوبی مخالفتی نداریم بلکه بحث ما بر سر نحوه اجرای جشن و کنسرت است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان‌جنوبی هزار و ۴۰۰ نفر جزو گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر هستند که ۸۰۰ نفر از آنان در این زمینه آموزش دیده و در دهه فجر برای ۳۵۰ نفر آنان کارت شناسایی صادر می‌شود.

 قاسمی یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر یک موضوع همگانی است و در این راستا در مساجد و ادارات شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.

کد مطلب 4218879

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