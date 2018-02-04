دیدار استاندارکرمانشاه باخانواده شهید مدافع حرم خیرالله احمدی فرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از دهه فجر، استاندار کرمانشاه به شهرستان اسلام آباد غرب سفر کرد.

هوشنگ بازوند طی این سفر که مصادف با سالگرد شهادت شهید مدافع حرم حاج خیرالله احمدی فرد است، در منزل آن شهید والامقام حضور یافت و با خانواده معظم این شهید دیدار کرد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار گفت: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند، اما شهدای مدافع حق مضاعفی بر گردن ما دارند و دلیل آن نیز این است که اینها ۸ سال برای این کشور زحمت کشیدند و دفاع کردند و الان هم به نوعی رفتند برای این کشور از حرم ائمه دفاع کنند.

وی شهدای مدافع حرم را شهدای مظلومی دانست و خاطرنشان کرد: این شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و انشالله با سید الشهدا محشور شوند.

بازوند با بیان اینکه خدمت به شهدا و خانواده آنها وظیفه ما است، گفت: ما خودمان را مکلف می دانیم و به هر کاری بتوانیم برای خانواده شهدا انجام می دهیم.

استاندار کرمانشاه در پایان با اهدای لوح سپاسی از همسر شهید مدافع حرم «خیرالله احمدی فرد» تقدیر و تشکر کرد.